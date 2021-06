Tras el repudio de familiares de tragedia de Once, la defensa de Juan Pablo Schiavi emitió un comunicado por la reducción de la pena

Luego de conocerse que el Tribunal oral Federal 2 (TOF2) le otorgará al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi el beneficio de una reducción de pena en el marco de la Tragedia de Once, se generó una fuerte polémica. El beneficio le quita 192 días “por aplicación del estímulo educativo”que prevé el artículo 140 inciso B de la ley 24.660 de Ejecución Penal en materia de "Régimen de Progresividad de la Pena" a raíz de diversos cursos efectuados. Tras las críticas recibidas, la defensa del ex funcionario emitió un comunicado.

Según consignan, “esta resolución no hace otra cosa que reconocer un derecho dispuesto expresamente por la ley, que implica que el condenado atraviese por procesos de formación educativa para poder llegar al fin de la pena constitucionalmente reconocido, que es la reinserción social.”

En ese sentido manifestaron que el propio Servicio Penitenciario Federal ofrece cursos de formación profesional para que los condenados avancen en el régimen de progresividad de la pena para poder retornar al medio libre. “Al fin y al cabo, más allá de los cursos solicitados por su defensa, solo aquellos cursos brindados por el Estado en el penal, fueron los cursos que el juez de la causa tuvo en cuenta para reconocer el estímulo educativo del Sr. Schiavi, sumado a determinados cursos brindados por Universidades Nacionales y aprobados también por el propio Servicio Penitenciario Federal”, se expresa en el comunicado

Los cursos que ofrece el SPF, como Forestador, Montador Electricista, Electricista Instalador, Práctico en Injertos, Instalador de Redes, Reparador de Refrigeradores Domésticos, y Montador de Instalaciones de Gas Domiciliario, “le insumieron al Sr. Schiavi, la realización de 1564 horas cátedra”.

Por otro lado, los cursos externos que se le reconocieron fueron: “Diplomatura Universitaria en Gestión de Proyectos y Financiamiento Externo” de la Universidad de Tres de Febrero; “Diplomatura en Escritura Creativa”, “Introducción a la Antropología Cristiana”, “Introducción a las Sagradas Escrituras” y “Liderazgo Trascendente: Ampliar la perspectiva del éxito”, dictadas por UFASTA; y "Debates en la política Exterior Argentina" y "Diplomado en Gobierno Abierto y Gobierno Electrónico" cursados en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); y dos cursos brindados por el Ministerio de Educación de la Nación a través del programa “Educ.ar”.

Según la resolución del TOF 2 a la que tuvo acceso MDZ, en la que hicieron lugar al planteo esgrimido por la defensa de Schiavi, "los cursos realizados por el condenado conllevan una carga horaria total de 2.563 horas reloj", que de conformidad con los lineamientos indicados en el citado art. 32 inciso “c” de la Ley 26.206, “le corresponderá de manera proporcional una reducción de ciento noventa y dos días para que transite el Régimen de Progresividad Penal conforme lo normado por el artículo 140, inciso “b” de la ley 24.660.”

Teniendo en cuenta esto es que el tribunal tuvo en cuenta que “el requisito temporal para el beneficio de la libertad condicional de Juan Pablo Schiavi operará a partir del 24 de noviembre de 2021".

Recordemos que el ex secretario de transporte está detenido desde el 5 de octubre de 2018 luego de que la Cámara de Casación confirmara la condena y lo citará para el cumplimiento de la misma. El mismo fue condenado por la Tragedia de Once a la pena de 8 años de prisión por estrago culposo y administración fraudulenta e inhabilitación especial perpetua. Condena que fue rebajada por el Máximo tribunal penal a 5 años y 6 meses. De los cuales ya lleva intramuros 2 años y 8 meses.

En la resolución el juez Jorge Gorini adelantó que “no todos los estudios que fueran invocados por la asistencia técnica de Schiavi al solicitar el estímulo educativo de su pupilo procesal podrán ser asimilables a los cursos de formación profesional previstos en el artículo 140 inciso “b” de la Ley 24.660.” Entre esos cursos consideró que el “Taller de Filosofía” tampoco será valorado a los efectos de un potencial avance en el régimen de la progresividad de la pena .

Tras conocer la resolución los familiares de la tragedia manifestaron su repudio.“Ante la reducción de la pena impuesta a Juan Pablo Schiavi por la muerte de 52 inocentes, los Familiares de las Víctimas y Heridos de tragedia de Once, queremos expresar que: La reducción de 192 días de su condena por la realización de cursos cumplidos en la cárcel y enmarcados en el régimen de estímulo por estudio previsto en el artículo 140 de la ley 24.660, modificada por la ley 26.695, merece nuestro mayor repudio, NO porqué la decisión sea ilegal, sino porque la aplicación taxativa de dicha norma es contraria al espíritu que debe reinar de reinserción del preso”.

A través del comunicado ya mencionado en párrafos que anteceden los abogados de Schiavi dijeron también que “la resolución en comentario no hizo más que reconocer de manera restrictiva un derecho otorgado por la ley y garantizado constitucionalmente al Sr. Schiavi”.