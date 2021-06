Repudio en las redes por el comentario de una diputada del PRO

Una vez más la diputada mendocina Hebe Casado volvió a convertirse en noticia nacional por comparar la cantidad de fallecidos por covid con los desaparecidos de la última dictadura. En octubre del año pasado, cuando Argentina llegó a los 30 mil muertos por la pandemia escribió: "Son 30 mil no como los otros 30 mil". Su expresión fue repudiada incluso en su propio espacio político y salió a pedir perdón públicamente. Menos de un año después, volvió a insistir con el mismo tema. "3 veces 30.000", escribió ayer luego de que se sumaran mas de 90 mil fallecidos en el país.

"Es aberrante que una diputada se tome en joda los secuestros, las torturas, las vejaciones, la apropiación de bebés y de su identidad, la desaparición forzada, los asesinatos... En fin, el genocidio de la dictadura y todo para hacer politiquería berreta con los muertos", escribió el nieto restituido e hijo de desaparecidos Guillermo Pérez Roisinblit.

"No me sorprende porque muchos creen que ser políticos significa "ser picante" en las redes. Los 90 mil muertos en esta pandemia no son comparables con las 30 mil víctimas de la dictadura entre otras cosas porque: sus familiares saben dónde, cuándo, cómo y por qué fallecieron", agregó y pidió que respeten el dolor de miles de familias. "No se puede joder con todo y todos por un voto", manifestó.

Por su parte, el senador mendocino del Frente de Todos Lucas Ilardo también salió a cuestionarla recordando el tuit anterior. "Otra vez ella. Otra vez la misma burla. Otra vez la falta de respeto. Después pedirá perdón. Por supuesto es un perdón vacío. No lo siente. Odia, y en su odio se burla de miles de hijos, nietos y familias que todavía buscan a sus familiares", subrayó.

Desde la izquierda, el senador provincial mendocino Lautaro Jiménez afirmó que "twitear como neonazi no es polemizar, es ser una basura, una provocadora y defensora de genocidas".

El año pasado, Hebe Casado publicó el 29 de octubre una carta de arrepentimiento por sus dichos. "Fue una expresión inapropiada y fuera de lugar", escribió tras haber dicho "son 30 mil no como los otros 30 mil". "Repito mis disculpas a toda la ciudadanía y especialmente a familiares y allegados de las víctimas del más repudiable deterioro institucional y avasallamiento de las libertades democráticas e individuales que ha sufrido nuestra querida Nación", adhirió por aquel entonces.

Sin embargo, menos de un año después, se olvidó de sus propias palabras y volvió a ofender a las mismas personas a las que ya les pidió disculpas. ¿Volverá a disculparse?