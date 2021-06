Fernández criticó a la oposición por pedir "la segunda dosis de veneno"

El presidente Alberto Fernández adelantó que en los próximos días se va a acelerar la "velocidad de la vacunación" contra el coronavirus y disparó munición gruesa contra los principales líderes de Juntos por el Cambio: Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Rogelio Frigerio.



Durante la apertura del 48º Congreso Nacional de la Asociación Bancaria, el mandatario afirmó: "Estamos trabajando para aumentar la velocidad de la vacunación porque la vacuna es la que nos abre la puerta hacia el futuro, que lo vamos a construir juntos luego de los cuatro años de desgobierno que vivimos antes de la pandemia, y nos vamos a poner de pie porque vamos a vencer a la pandemia”, dijo el Presidente.



En ese marco, Fernández se refirió a las negociaciones con el Club de París y el Fondo Monetario Internacional. Y con varias críticas a Juntos por el Cambio pidió a la sociedad que “en el proceso electoral que viene, no olvidar que la Argentina estaba caída, muy golpeada" cuando el actual Gobierno llegó a la gestión, el 10 de diciembre de 2019.



Fernández fue contundente al afirmar: “Estamos saliendo de la pandemia, pero no podemos salir de la tragedia de los cuatro años del gobierno anterior”.



En esa línea, el Presidente agregó: “Comprendo que la tragedia de la pandemia nos tiene a todos preocupados en atender la crisis que genera, pero no olvidemos del lugar de donde partimos. No lo olvidemos porque los responsables tienen nombre y apellido y son los que están en los canales de televisión dando cátedra de lo que ellos en su momento no supieron hacer”, completó.



Allí, el jefe de Estado recordó que siguió la entrevista del expresidente Mauricio Macri en Córdoba, en la que decía que “Fernández no sabe negociar con el Fondo, cómo le va a pedir que baje la tasa de interés y pida más plazo”, y le respondió: “Mire Macri, yo pido eso al Fondo porque yo defiendo a los argentinos mientras usted se olvidó de los argentinos y nos metió en un problema enorme del que todavía no podemos salir”.



Con respecto a las negociaciones por la deuda, manifestó: “Todos esperaban que caigamos en default con el club de París y sin embargo fuimos y negociamos para encontrar una salida que no lastime más a los argentinos”.

Fernández también fue duro con la oposición al marcar que “estamos en un país donde graciosamente se acusa de coimero al que tiene que comprar vacunas, se acusa de envenenador al que consigue las vacunas y cuando el envenenador consigue vacunas, le reclaman la segunda dosis de veneno”.

También dijo: “Vienen a reclamarnos acción, y no es bueno olvidar que tuvimos una gobernadora que se jactaba de no abrir hospitales, y que decía que abríamos universidades para gente pobre que nunca iba a poder llegar a estas universidades, y había un ministro del Interior que dejó sin inaugurar 15 mil casas porque no quería que haya un argentino que pudiera pensar que le debía esa casa a la gestión de Cristina Kirchner”.

“Todos vuelven de las cenizas, abusando de la tragedia que estamos viviendo, y dejando de lado lo que fueron capaces de hacer”, agregó.

“Volvió el sarampión, hicieron desaparecer el Ministerio de Ciencia y el de Salud, no sé cómo pasó, pero ahora vienen a explicarnos cómo tenemos que hacer para atender la salud, están preocupadísimos por la salud y la educación de nuestros chicos”, ironizó también.

Con información de Télam e Infobae.