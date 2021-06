La resistencia a la presidencia de Máximo, la rebelión federal y los problemas de una obra clave

Raúl Levrino, un ministro blindado

La oposición política mendocina no consigue que el ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Levrino, brinde explicaciones en la Legislatura sobre diferentes hechos de inseguridad. Uno de los que más protesta por ello es el actual presidente de la comisión Bicameral de Seguridad, Rafael Moyano. El senador justicialista ha intentado enviar desde febrero tres invitaciones a Levrino y el jefe de la Policía, Roberto Munives. Pero ninguna pasó el filtro de la propia comisión legislativa, donde la mayoría señala que el interrogatorio no hace falta y alcanza con emitir pedidos de informes. Según el justicialismo, su derrota se debe al reglamento interno de la Bicameral, que le permite que tengan voz y voto varios legisladores cercanos al oficialismo. De ese modo, los radicales y sus socios siempre son mayoría en las votaciones. Son ellos los que votan para evitar que las autoridades políticas brinden explicaciones sobre la inseguridad.

Una obra que se demora y un antecedente incómodo

La construcción de Portezuelo del Viento se demora y siguen algunas dudas. El consorcio Malal Hue debía presentar la mejora de oferta la semana pasada, pero no llegó a tiempo y se prorrogó hasta fin de mes. Esa empresa presupuestó la obra con un valor mucho mayor al previsto y los dólares no alcanzan.

Mientras, se mezclan urgencias. A lo presupuestario se le agregó el contexto de la sociedad con IMPSA, donde ahora el Estado mendocino es parte. También la introducción del Estado Nacional como socio.

Así se vería Portezuelo del Viento

Los ejecutivos chinos de Sinohydro están en la provincia abordando el tema. Esta vez solo deben "recalcular" gastos, sin invertir. A diferencia de lo que ocurre en otras obras, en este caso la empresa no aporta nada. Mientas, los mismos ejecutivos están con un ojo en Ecuador. Es que la principal represa de ese país, que fue construida por ellos, sigue con problemas. Se trata de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, donde hay filtraciones en túneles de conducción, erosión y otros inconvenientes por los que se determinó que haya un arbitraje internacional para calcular los daños producidos por la empresa.

Un debut incómodo para el "presidente" Máximo Kirchner

Máximo Kirchner debutó como presidente del PJ de Buenos Aires en una mega reunión virtual. Máximo llamó a la unidad, pero muchos entendieron ese mensaje como un "síganme". Lo hicieron más que nada por el contexto: apuraron el cambio de autoridades y forzaron el ingreso del hijo de la vicepresidenta.

Axel, el "arquero"

El pedido de unidad contó con el apoyo de Axel Kicillof, que se presentó vestido de arquero, y del jefe de Gabinete Santiago Cafiero. Pero Máximo no pudo evitar los problemas que ya tenía, como la fuerte disidencia de las autoridades anteriores. El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, tuvo un duro discurso contra Máximo. "Conducir no es mandar. A mi no me van a correr por teléfono o Twitter", cuestionó el vicepresidente del PJ.

La revolución federal

Las peleas internas en el Frente de Todos y también en Juntos por el Cambio están agitadas. Pero tienen un punto común: todos los dirigentes que pelean por el poder vienen del "lado de adentro" de la General Paz, es decir de la Ciudad de Buenos Aires. A lo sumo algunos se postulan como elementos de "exportación" hacia la Provincia de Buenos Aires. Emilio Monzó se queja por la intromisión de porteños en la Provincia.

Los principales dirigentes que son "medido" por consultoras y partidos son de esa zona. Así, hay dirigentes que comienzan a buscar una "rebelión" federal contra ese porteñocentrismo. Desde Emilio Monzó, hasta Alfredo Corneo y el "gringo" Schiaretti, son algunos de los que se quejan de esa impronta y buscan cambios. Saben que es difícil: la mediatización de la política, la falta de recursos y hasta el contexto de pandemia (que impide giras y actos) les complica la posibilidad de nacionalizar discursos. Pero entre todos ya hay una idea común: Argentina no puede seguir gobernada solo "desde Puerto Madero" o los alrededores de la Capital.

Elije tu propio guitarrero

El presidente Alberto Fernández se dice amante de la música y toca la guitarra. Por eso se ha mostrado con la "criolla" interpretando algún tema de Llito Nebia, su amigo. En los teléfonos de algunos dirigentes, incluso del oficialismo, circulan varias fotos que buscan una comparación en todo de chicana: "¿Quién toca mejor?", se sugiere. Y acompañan con tres fotos: la de Alberto, la del ministro Sergio Berni y la del ex vicepresidente Amado Boudou. Elije tu propio guitarrero. Alberto con la "criolla" Berni, músico "custodiado" Boudou, en su época de "rock star"

Malestar en la FFAA

Malestar en ambientes militares contra Rosendo Fraga, un histórico aliado de las FFAA, se ha convertido ahora en asesor del ministro de Defensa, Agustin Rossi, y del jefe de Estado Mayor Conjunto, general Juan Carlos Paleo. “Fraga ha sido contratado para colaborar con el titular de Defensa y blindarlo frente al alineamiento del gobierno con Rusia y China”. En uno de los seminarios realizados por el asesor en el CARI, el secretario de Asuntos Militares, Francisco Cafiero, primo del jefe de gabinete Santiago, anticipó un intento de hacer medidas conjuntas de las FFAA locales con las de Chinas. Fraga operó para bajarle los decibeles a esa polémica movida que viene con impulso del Instituto Patria.