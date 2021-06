El Dipy quiere una selfie con Mauricio Macri: ¿Qué le contestó el expresidente?

Conocido por ser uno de los famosos más anti kirchnerista del medio artístico, El Dipy le pidió a Mauricio Macri sacarse una 'selfie' solo para ver "reventar de bronca" a los militantes del Frente de Todos. Sin embargo, lo que causó sorpresa fue la respuesta del expresidente, que accedió con gusto al pedido del cantante.

"Podrido me tienen diciéndome macrista, ni lo conozco a Macri. ¿Tanto quieren que lo conozca? Que les pasa... Si no pienso como ustedes, ¿soy de Macri? Me cansaron. Solo por el placer de verlos reventar de bronca a los k, le voy a pedir una foto. Hola @mauriciomacri ¿sale selfie?", publicó El Dipy en su cuenta de Twitter, recibiendo el apoyo inmediato de sus seguidores.

Aunque presentó ese mensaje como un desafío a los militantes del Gobierno, el mensaje de El Dipy refleja también un tibio acercamiento del artista hacia Juntos por el Cambio, especialmente con los sectores más duros del macrismo, que ven su presencia en los medios con furibundas críticas a la gestión de Alberto Fernández, y particularmente a Cristina Kirchner, lo como una potencial plataforma mediática para conquistar a los votantes que hoy están más cerca políticamente de otros espacios de derecha como los libertarios de José Luis Espert y Javier Milei.

Cuando quieras hacemos la foto https://t.co/oDwHWktqOC — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 2, 2021

En tanto, la respuesta del expresidente no se hizo esperar y sorprendió por su contundencia: "Cuando quieras hacemos la foto".

Luego de la publicación de su libro Primer tiempo hace dos meses, y en el marco de un año electoral, Macri viene subiendo el perfil con diversas rondas de entrevistas en medios nacionales e internacionales, participando en encuentros virtuales dentro de Juntos por el Cambio y publicando mensajes en sus redes sociales.