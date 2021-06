El ala peronista de Juntos por el Cambio sale a la calle

Bajo el lema “Levantá la cabeza”, la IPe 21 -Identidad Peronista para el siglo21- empapeló la Ciudad de Buenos Aires con la intención de mostrar que un nuevo peronismo es posible. Martín Boccacci, miembro de IPe21 y ex viceministro de Ambiente y Desarrollo bonaerense, afirmó que “es necesario romper la inercia de pesimismo y desanimo en que estamos inmersos. El miedo y la desconfianza dominan nuestra vida y la política es una de las principales responsables. Por eso, tenemos que levantar nuestra mirada y apelar a lo mejor de cada uno para recuperar la esperanza y demostrar que es posible construir juntos una Argentina libre, justa y desarrollada”.

Los dirigentes de iPe21 ven la necesidad de aportar a Juntos por el Cambio una mirada nueva y actualizada de un peronismo “libre” en la Ciudad, que desate las fuerzas de todos los argentinos y los vuelva a reunir en un proyecto común.

Como iPe21, ya son varios los grupos peronistas no K que están trabajando dentro del frente de Juntos por el Cambio para enriquecer su oferta electoral -hasta ahora la mayoría de ellos se mostraban en territorio bonaerense-. Pero en la Ciudad de Buenos Aires también existe un sector del electorado peronista no kirchnerista que no se encuentra representado y que en la ultima elección llego a sacar cerca del 7% de los votos.

“Ese segmento de peronistas desencantados es el que estamos saliendo a buscar y creemos que hoy pueden incluso significar hasta 12 ó 15 puntos”, señaló otra integrante de iPe21, Guadalupe Rossi (Directora General en el Gobierno de la Ciudad y exgerenta de Operaciones del ORSNA).

Además de Rossi y Boccacci, entre sus miembros se encuentran Javier Tarulla, secretario de Extensión de la Universidad de la Ciudad y ex viceministro de Educación de CABA; María Eugenia Talerico, ex vicepresidente de la UIF; Agustín Pesce, ex vicepresidente del Banco Nación; Luis Cuence, asesor del Gobierno de la Ciudad; Agustín Giustinian, prosecretario Parlamentario del bloque PRO del Senado de la Nación; Hernán Etchaleco, exvocero de la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior; Francisco Gismondi, exdirector del Banco Central; Guillermo Plate, ex vice superintendente de Seguros; Santiago Pellegrino, Gerente en el Ministerio de Educación de CABA; y Mariano Caucino, embajador en Costa Rica (2016) e Israel (2018).