Macri admitió qué errores suyos provocaron un aumento de la pobreza

El ex presidente Mauricio Macri pasó por MDZ Radio y ratificó su mensaje sobre la importancia de las elecciones.

"Haciendo una buena elección este año empieza el segundo tiempo y vendrán 20 años de crecimiento", aseguró el dirigente de Juntos por el Cambio, quien presentó su libro "Primer tiempo" ayer y se quedó en Mendoza para tener otras reuniones políticas e incluso pasear.

"Mis amigos dicen: 'Por suerte no te tocó a vos, porque no te hubieran dejado hacer absolutamente nada'. Pero no puedo dejar de pensar que nosotros hubiéramos manejado mucho mejor la pandemia", aseguró Macri.

"El ego está en todos los seres humanos y hago un llamado general a todo Juntos por el Cambio. Es un momento de bajar un cambio y no da para desperdiciar energías en cosas que no son necesarias", ratificó en relación a su deseo de minimizar las internas de cara a las elecciones de este año.

Macri también hizo autocrítica respecto de su gestión presidencial. Se traslado al momento de las PASO de agosto de 2019, que perdió rotundamente ante el Frente de Todos. "Lo que hicimos días después lo tendríamos que haber hecho ese lunes a la mañana (el día posterior a las elecciones), porque se produjo una gran devaluación y creció mucho la inflación y la pobreza. Había que hacer las cosas mejor en ese rumbo", afirmó.

También aclaró su relación con el vino y contó algunos detalles más de su cena de anoche con Rodolfo Suarez, Alfredo Cornejo y Omar de Marchi. "Se habló un poco de política, las mujeres también tuvieron peso y nos llevaron a otros temas. Yo no soy mucho del vino, pero me gusta mucho del torrontés. A mi mujer le gusta más el tinto porque no le hace doler la cabeza".

