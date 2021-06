El mensaje de Alberto Fernández que alimenta el pánico de las prepagas

Este viernes el presidente Alberto Fernández reafirmó las intenciones del Gobierno de encontrar un mecanismo de coordinación entre la salud pública y la salud privada. En este sentido, se refirió a los dichos de Cristina Kirchner en un acto en La Plata y confirmó que hay que optimizar el funcionamiento de las prepagas.

"La Argentina tiene un sistema de salud singular en el mundo donde convive lo público, lo parapúblico (obras sociales) y lo privado. En un momento tan difícil como la pandemia han sabido afrontar el desafío y han funcionado. Pero en todo caso han dejado en evidencia la necesidad que tenemos de coordinar el funcionamiento de todo esto", aseveró el jefe del Ejecutivo nacional.

"En todo caso, tendremos que ver como optimizamos el funcionamiento de todo esto. Ver cómo lo coordinamos, como dijo Cristina hace unos días en La Plata. Ver como todo esto lo podemos mejorar a partir de la experiencia vivida", manifestó Alberto Fernández.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández presenta en el Museo Casa Rosada el proyecto de ley para la promoción de la formación y el desarrollo de la enfermería https://t.co/GTGgPrdDcl — Casa Rosada (@CasaRosada) June 18, 2021

En el sector privado existe incertidumbre sobre el significado de estas expresiones y hay preocupación sobre una posible "estatización" de la salud y los planes que tendría el kirchnerismo.

"En su momento dije que debíamos repensar el sistema de salud y que debíamos ir a un sistema integrado entre los tres subsistemas que existen: público, obras sociales y prepagas y se armó un lío. ¿No está integrado acaso a las patadas y a la fuerza porque lo impuso la realidad ya que las prepagas no saben dónde colocar a la gente?", expresó el 15 de junio Cristina Kirchner y se encendieron las alertas de las prepagas.

uD83CuDF99“Un Estado que no se preocupa de la salud de sus hombres y mujeres es un Estado que no merece existir”. El presidente @alferdez en la presentación del proyecto de ley de formación y desarrollo de la enfermería. pic.twitter.com/MJRnR2h8Nj — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) June 18, 2021

"Quiero que el Estado sea un actor central en este tema. Y lo tenemos que hacer porque un Estado que no se preocupa de sus hombres y mujeres es un Estado que no merece existir. El Estado somos nosotros. Un Estado que no se ocupa de aquello que le da vida no merece existir. El Estado debe estar presente, preparando médicos y enfermeros para que cada argentino que lo necesite encuentre una respuesta", subrayó hoy el presidente al presentar el proyecto de ley que busca jerarquizar a los enfermeros como profesionales de la salud, así como establecer los mecanismos necesarios para favorecer su formación continua y de calidad e incrementar la cantidad de trabajadores según las necesidades de cada provincia.