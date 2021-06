Tras elogiar a Alberto Fernández, Victoria Donda fue ratificada al frente del INADI

Victoria Donda seguirá al menos 180 días más al frente del INADI. Así lo dispuso el presidente Alberto Fernández a través del decreto 396 publicado en el Boletín Oficial. La semana pasada Donda había defendido al mandatario nacional luego de que presentara una carta pidiendo disculpas por sus dichos en el acto que encabezó junto al presidente español Pedro Sánchez en el que dijo que "Los mexicanos vienen de los indios, los brasileños de la selva y los argentinos de los barcos de Europa".

Para Donda es "un hecho histórico" que el presidente haya pedido disculpas de forma espontánea. "Me parece un hecho histórico, destacable y una excelente practica por parte de los funcionarios", aseguró.

Las palabras de Alberto Fernández generaron repudio a nivel internacional pero también por parte de comunidades originarias del país que se sintieron ofendidas por los dichos del mandatario nacional.

"No me parece que el gesto de Alberto Fernández no tenga valor, sino que tiene valor mostrando que hay cosas que hay que cambiar”, señaló la funcionaria a la cual el presidente una semana después ha confirmado al frente del INADI por 180 días más.

"Es histórico que salga a disculparse por un comentario que pueda haber ofendido y ofendió de hecho a muchas comunidades", subrayó Donda la semana pasada en diálogo con Radio La Red.

A través del decreto 396 el presidente El Gobierno prorrogó por 180 días la intervención al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y ratificó como titular por ese lapso a Victoria Donda.