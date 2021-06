La contundente frase de Sergio Berni sobre Alberto Fernández: "No soy un..."

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sostuvo que su afiliación al Frente de Todos y al kirchnerismo no significa que sea un "obsecuente", y en lo que pareció un tiro por elevación al presidente Alberto Fernández, aclaró que "soy leal, pero no un traidor".

En declaraciones al programa W Ver y Rever, del canal TN, Berni habló sobre sus posiciones en el seno del oficialismo y se mostró orgulloso de mantener diferencias con otros dirigentes de ese espacio: "Yo soy oficialista, pero no soy obsecuente. Dardo Cabo decía ‘los leales se pueden dar el gusto de disentir, porque los obsecuentes siempre traicionan’".

"Soy leal y no soy un traidor. Disentir en un frente que está formado por diferentes espacios políticos, no es una debilidad. Yo resisto cualquier archivo", añadió el ministro bonaerense.

Al ser consultado sobre sus diferencias con Alberto Fernández, especialmente en materia del manejo de la inseguridad, Berni intentó ser cauto pero también resultó bastante claro: "Yo le contesto por Sergio Berni, pero no hay que andar con muchas vueltas. Durante 33 años estuve siempre en el mismo lugar; en cambio, otros fueron y vinieron".

"Cuando uno habla de lealtad, no me refiero a lealtad a una persona, sino a mis principios y a mi patria. Como me duelen algunas cosas que están pasando en el país, digo lo que siento y con convicción", expresó.

Por otro lado, el periodista Nicolás Wiñazki le preguntó a Berni si alguien en el Gobierno nacional o bonaerense lo retaba por sus acciones: "Nadie me reta".

Asimismo, expresó un curioso contraste sobre su vínculo con Cristina Kirchner y lo comparó con el que mantiene con el Presidente: "¿Puedo discutir con la vicepresidenta? Claro que sí ¿Cómo me va? Voy con mis ideas y vuelvo con las de ella. Eso es lo que hace un líder: convence. En cambio, nunca discutí con Alberto Fernández.