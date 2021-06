"Argentina te cuida": merchandising oficial en la recepción de vacunas

La plana mayor del Gobierno nacional estrenó barbijos y pecheras con la leyenda "Argentina te cuida" en otro despliegue propagandístico de la campaña de vacunación del país, que superó hoy la barrera de las 20 millones de dosis recibidas.

El presidente Alberto Fernández en persona recibió en Ezeiza el vuelo UC1407 de la compañía Latam Cargo de Colombia que traía más de 930.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca producidas junto a México.

Fueron al encuentro del cargamento, en la pista, además del Presidente, la ministra de Salud, Carla Vizzotti; el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero; y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini. Todos ataviados con las prendas que buscan reflejar el buen momento en cuanto a llegadas de dosis.

El cargamento que llegó este lunes es el cuarto de este tipo de vacunas, que se sumarán a las 843.600 dosis recibidas el 27 de mayo, a las 2.148.600 que arribaron el 31 y a las 811.000 que llegaron en la noche de este sábado, en un vuelo de la compañía Aeroméxico, directamente desde el Distrito Federal.

Con ello, el número exacto de dosis recibidas por Argentina desde el inicio de la pandemia es de 20.677.145. De ese total, 9.415.745 corresponden a Sputnik V (7.875.585 del componente 1 y 1.540.160 del componente 2), 4.000.000 de Sinopharm, 580.000 AstraZeneca - Covishield, 1.944.000 AstraZeneca a través del mecanismo Covax y 4.737.400 dosis de AstraZeneca-Universidad de Oxford.

Más temprano, en un acto en La Plata, Cristina Kirchner había lanzando un mensaje de unidad para que la vacunación quede afuera de las peleas políticas en la previa de la campaña electoral. "Hay que llegar a un acuerdo básico mínimo; hay cosas que no podemos discutir", afirmó en un acto en La Plata, y reclamó "en nombre de tanta gente que no se vacunó por miedo y ya no está" que se termine esa "disputa política" en torno a la pandemia, dijo Cristina.