Vizzotti dio por terminada la discusión de las negociaciones con Pfizer

Con la exposición en Diputados del gerente de Pfizer Argentina, Nicolás Vaquer, en la que brindó explicaciones sobre las negociaciones con el Gobierno para la compra de vacunas anti covid, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, dio por terminada la controversia surgida tras las denuncias de la titular del PRO, Patricia Bullrich, al sostener que la discusión "está cerrada", y advirtió que el Ejecutivo proseguirá en su denuncia judicial contra la dirigente opositora.

Según Bullrich, la exposición de Vaquer en la reunión informativa celebrada el martes pasado en la cámara baja "permitió aclarar varias cosas a la población", y además "cerró lo que dijo Bullrich" sobre el supuesto pedido a Pfizer para incorporar a un socio local en una futura producción y distribución de vacunas contra el coronavirus en la Argentina.

Vaquer había asegurado ante un grupo de diputados que "en ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios" y dijo que el laboratorio está haciendo "el máximo esfuerzo para traer la vacuna a la Argentina".

En declaraciones radiales citadas por la agencia de noticias Télam, Vizzotti manifestó que "también nosotros presentamos un pedido para que se investigue", y en ese sentido advirtió que "uno puede disentir, pero hay límites, porque hay gente que decide no vacunarse por las mentiras que se dicen".

"Tanto el Presidente como el exministro (por Ginés González García), y el ministerio (de Salud) generaron las acciones para que se investigue" a Bullrich, remarcó la funcionaria en relación a las denuncias presentadas ante la Justicia.

En esa línea, en relación a los dichos de la titular del PRO, Vizzotti reafirmó: "Yo no espero nada de Patricia Bullrich, lo único que no voy a permitir es que se digan cosas que no son".

Además, evaluó que el Ejecutivo logró transmitir que "no eran ciertas las cosas que se quisieron instalar", por lo que "en estas últimas semanas se ha logrado transmitir que las vacunas son seguras y eficaces, también que están llegando, y que se completan los esquemas de vacunación".