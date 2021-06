Se confirmó que Alberto Fernández visitará Mendoza: ¿cuándo viene?

El gobernador Rodolfo Suarez confirmó que este jueves llegará a Mendoza el presidente Alberto Fernández. "Ayer a las 20.30 me lo confirmó el secretario del presidente", remarcó el mandatario provincial. "La visita es por el tema IMPSA", agregó Suarez antes de vacunarse.

Si bien los detalles de la agenda presidencial aún no se han dado a conocer, Fernández estará en la sede de la empresa mendocina que ha sido rescatada por el gobierno nacional y el de la provincia de Mendoza. Entre otras cosas se espera que el presidente de a conocer los nombres de los tres directores que nombrará el Gobierno nacional.

"Nosotros no lo planificamos, lo planifica presidencia. Es una visita a IMPSA pero en algo no muy formal", subrayó Suarez.

El mandatario minimizó los chispazos que ha tenido con el jefe del Ejecutivo nacional y afirmó que la relación ha sido muy buena. "La relación es muy buena con el presidente, pertenecemos a espacios políticos distintos es bueno que así sea. Lo importante es que haya diálogo, que haya debate, discusiones, que cada uno sostenga sus posturas, que haya diferencias no significa que nos llevemos mal", señaló.

Respecto al cruce por la presencialidad en las aulas, Suarez afirmó que no cree que Alberto Fernández esté enojado por la decisión de Mendoza de no pasar a la virtualidad.

"No siento que esté enojado. Él me puede decir lo que quiera como yo le digo mi parecer respecto a las políticas públicas de Mendoza, así tiene que funcionar una democracia, pero no castigar a nadie porque sea distinto, no digo que este sea el caso. Ni enojarse, sino debatir", finalizó.