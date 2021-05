La verdadera 'mano negra' detrás del golpe a Martín Guzmán

La furia aparentemente incontrolable del kirchnerismo contra Martín Guzmán está dirigida decididamente a socavar el poco margen de maniobra que le queda al ministro de Economía dentro del Gobierno, y todo estaría orquestado por orden de quien hoy se posiciona como uno de los principales líderes en el Frente de Todos: Máximo Kirchner.

El golpe a Guzmán no solo dañó al ministro, sino también al propio Alberto Fernández, aseguró el periodista Santiago Fioriti: “El Presidente quedó muy herido después de la no salida de Federico Basualdo, un funcionario de tercera línea en el Ministerio de Economía. De hecho, Martín Guzmán había hablado con Alberto Fernández para sacar a este funcionario porque no coincidía con su política tarifaria, y Alberto le dio aval para echarlo”.

“Guzmán le pidió la renuncia a Basualdo a través de un funcionario porque le parecía un trámite. Incluso se supone que Alberto lo había hablado con Cristina Kirchner”, añadió el comunicador en el programa Ya somos grandes, del canal TN.

La permanencia de Basualdo en el Ejecutivo se debe principalmente a la acción de La Cámpora, porque “presionó muy fuerte para que siga siendo funcionario”, indicó Fiorito, que además señaló que “se produjo un pequeño cambio en el poder: Máximo Kirchner está muy metido detrás de todas esas iniciativas”.

“Hubo un chat en el cual voceros de La Cámpora decían ‘Basualdo no se va’ el mismo día que le habían pedido la renuncia”, graficó a modo de resumen sobre la tensión que se vivió en el oficialismo el día que se anunció extraoficialmente la salida del funcionario menor.

Por otra parte, si bien mencionó los rumores que advierten sobre una posible renuncia de Guzmán, Fioriti indicó que el ministro “por ahora quiere resistir” en su cargo.