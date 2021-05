La oposición destacó el acuerdo con el Gobierno por las elecciones

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, señaló hoy que el acuerdo alcanzado con el Gobierno Nacional sobre el cronograma electoral “es un buen punto de partida, porque el Frente de Todos aceptó la cláusula de garantía propuesta por la principal bancada opositora, que implica que esta prórroga será por única vez y que se realizarán las PASO”.



“Toda la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio coincidió en avanzar en este acuerdo y en exigir estas condiciones”, remarcó el cordobés en declaraciones a la prensa.



Negri habló luego de la reunión que los jefes de bloques parlamentarios mantuvieron con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y con el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, por la modificación del calendario electoral.



“En Argentina no habrá suspensión de elecciones. Hemos convenido una prórroga del cronograma electoral de 30 días. En Argentina se votará como en todo el mundo”, informó.



En ese sentido, amplió: “La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio exigió una cláusula que garantiza que se realizarán las elecciones PASO y que no habrá nuevas modificaciones de las fechas”.



“Además, desde Juntos por el Cambio pedimos que el proyecto de ley sea remitido por el Poder Ejecutivo. La responsabilidad no puede recaer en la iniciativa de un legislador individual, dado que se trata de un amplio acuerdo transversal interpartidario”, apuntó.



El diputado radical, añadió: “Entendemos que la situación sanitaria amerita un acuerdo político entre todos los partidos con representación en el Congreso. Desde Juntos por el Cambio no especulamos políticamente, por el contrario, creemos que mientras más personas estén inmunizadas mayor será la participación de la ciudadanía en las PASO.



"El éxito de las primarias es que la sociedad se involucre para definir qué modelo de país quiere. La pandemia exige una lucha de todos los argentinos, sin distinción política”, finalizó el jefe del interbloque Juntos por el Cambio", concluyó.