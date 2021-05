Un congresista clave de Biden pidió apoyar a Argentina ante el FMI

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Gregory Meeks, pidió hoy apoyar a Argentina en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al abogar por encontrar una "solución a largo plazo" para la reestructuración de la deuda.



"Estados Unidos debería hacer más para encontrar una solución a largo plazo para Argentina en las conversaciones de reestructuración de deuda", sostuvo Meeks como parte de su disertación en el Council of the Americas.



El legislador estadounidense, clave en la administración del presidente demócrata Joe Biden, planteó que la participación de su país en la negociación de Argentina con el FMI "debe consistir en que todos se sienten a la mesa para encontrar una solución a largo plazo para la reestructuración de la deuda".



"Si bien es vital mantener la confianza en los organismos de crédito internacionales, también es fundamental que reunamos a todas las partes interesadas para encontrar una solución y hacerlo lo más rápido posible", subrayó Meeks.



El legislador planteó además que Estados Unidos debe asegurarse de que cualquier acuerdo con el FMI "no prolongará los desafíos económicos que también enfrenta el país" durante la pandemia de coronavirus.



"No se puede seguir ignorando que Argentina y el resto de la región están sufriendo las consecuencias de la pandemia", puntualizó el legislador.



El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había mantenido una videoconferencia con Meeks a mediados de abril.