Pandemia: qué hará Mendoza si la crisis económica empeora

El nombre lo dice todo: "bonos de emergencia". La emisión de títulos por 3.000 millones de pesos que anunció esta semana el Gobierno provincial es un reflejo de las perspectivas poco optimistas sobre la situación económica de la provincia, a 14 meses del inicio de una pandemia que en este aspecto también golpea fuerte.

El ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, señaló que estos bonos son "una herramienta adicional por si la situación empeorara". En medio de cierta presión peronista para que el Gobierno asista en forma directa a los sectores de la economía más afectados por el parate, Nieri expresó también que ninguna ayuda estatal puede cubrir la falta de actividad económica: "Nosotros hemos reducido el impuesto a los Ingresos Brutos, pero el problema que tenemos es que no hay facturación", afirmó.

La salida de la pandemia todavía no está a la vista y el gobierno de Rodolfo Suarez acaba de dar una señal de preocupación. Los bonos que emitió servirán para saldar obligaciones con los proveedores del Estado si eventualmente no se les pudiera pagar en pesos, algo que ahora no está ocurriendo, según aclaró Nieri.

Pero no será la única medida que tomará Suarez en estos días para cuidar la caja. El lunes Hacienda licitará una letra por 6.397 millones de pesos. Lo hará apurado por una serie de vencimientos que operan en los primeros días de junio y para no tener que sacar dinero propio ahora para afrontarlos, justo cuando se viene el pago de los aguinaldos.

Los vencimientos que operan son el de una letra anterior (1.900 millones de pesos) el 3 de junio y el de un bono emitido en 2017, por el que tiene que pagar más de 5.600 millones el 9 de junio.

A estas deudas se suma un pago de 19.4 millones de dólares que deberá hacer la Provincia en setiembre. Se vencen entonces los intereses correspondientes a este año del famoso bono por 530 millones de dólares, emitido durante el gobierno de Alfredo Cornejo, el cual fue renegociado por Hacienda el año pasado y cuyos pagos se estiraron hasta 2029.

Estas deudas se suman a los gastos que demanda el coronavirus. "Argentina no presupuestó una segunda ola, a pesar de que hubiera podido hacerlo", critica el ministro de Hacienda.

El Gobierno provincial todavía critica el mecanismo "discrecional" de ayuda de la Nación en medio de la emergencia, porque dice que Alberto Fernández favoreció más a provincias amigas que a Mendoza, donde gobierna la oposición.

Todavía resuenan algunas detonaciones de este conflicto permanente por los fondos. En este sentido, hace un mes, el ministro de Hacienda se quejó de una difusión del Banco Nación, que se apresuró a anunciar que la entidad le había refinanciado una vez más la deuda a la Provincia.

Ciertamente, el directorio del Nación había aprobado la refinanciación, pero el trámite es más largo y nunca se hace efectivo con el "sí" del agente financiero de la provincia, ya que también requiere la aprobación del Banco Central y de los ministros de Economía y del Interior.

Esto ocurrió el año pasado, cuando Suarez pidió por primera vez más plazo para pagar, y acaba de ocurrir nuevamente. Después del anuncio del Banco Nación, la entidad le cobró a Mendoza 320 millones de pesos a fines de abril y está a punto de vencerse una cuota más por el mismo monto, que probablemente habrá que pagar.

Los descuentos del Banco Nación después de la supuesta aprobación de la refinanciación han servido para que estalle otro polvorín. "La refinanciación corre a partir de que se firman todos los papeles", reafirmó Nieri, y recordó que en 2020, después de que se acordara una operación similar con la entidad, Mendoza tuvo que pagar 3.000 millones de pesos más.

Los dardos de Hacienda tuvieron como principal objetivo al mendocino que ocupa un sillón en el Banco Nación: el ex ministro de Hacienda Marcelo Costa. El justicialista es síndico y fue uno de los que en abril celebró la supuesta refinanciación.

Sin embargo, Costa cree que el banco para el que trabaja "ya cumplió su parte" al firmar la refinanciación para Mendoza en una reunión de directorio. "Son ellos los que ahora se tienen que ocupar de conseguir los avales que faltan en la Casa Rosada, porque los expedientes no tienen patas", chicaneó también, desde la barricada peronista.