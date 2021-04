Estalló otro foco de conflicto entre Suarez y el Gobierno nacional

Se abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno provincial y la Nación. En este caso, el enojo de los funcionarios de Rodolfo Suarez es con las autoridades del Banco Nación, entre quienes está el peronista mendocino Marcelo Costa, por el anuncio de una refinanciación de deuda que todavía no se ha concretado.

Hoy el Banco Nación anunció que había acordado con el gobierno de Suarez la refinanciación de una deuda de "varios años" por más de 13.800 millones de pesos. Incluso el comunicado decía que la Provincia había "suscripto" el acuerdo.

Pero el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri, salió al cruce de la información nacional al sostener que tal refinanciación no existe porque la Provincia no ha confirmado que esté de acuerdo y no se ha firmado el contrato, entre otros pasos necesarios para concretar la operación, como la autorización del Ministerio de Economía de la Nación y el decreto del gobernador.

El comunicado del BNA sobre la refinanciación llegó a las redacciones de los diarios pasado el mediodía de hoy. Después se expresó en las redes sociales Costa, quien fue ministro de Hacienda en la última gestión justicialista y ahora es síndico del Nación.

"Hoy el Directorio del Banco de la Nación Argentina, atendiendo la situación de pandemia que se vive en el mundo, refinanció por segunda vez durante esta nueva gestión, la deuda que la Provincia de Mendoza mantiene con el Banco", escribió Costa en Twitter.

Pero el ministro Nieri salió al cruce y expresó que "es falso el comunicado, porque dice que el Banco y la Provincia acordaron, pero nosotros no acordamos". Y criticó con dureza a Costa. "Él es el síndico y se ocupa de la fiscalización, si es verdad que se refinanció algo, que muestre el contrato", desafió.

El funcionario mendocino señaló que el BNA ni siquiera esperó que hubiera un acuerdo verbal de la Provincia para hacer el anuncio. "Todo ha sido unilateral", insistió Nieri.

La primera refinanciación de la deuda provincial con el Banco Nación se firmó a mediados del año pasado, después de un proceso que se estiró demasiado y en el que la Provincia tuvo que pagar, según Hacienda, unos 3.000 millones de pesos.

En aquel acuerdo, la Provincia consiguió 6 meses de gracia para comenzar a liquidar las 60 cuotas del acuerdo.

Ese plazo de gracia estaba por vencerse y la Provincia encaró una nueva negociación para estirar otra vez el pago de cuotas. En este marco, Nieri tuvo una reunión con el presidente del BNA, Eduardo Hecker, a mediados de marzo.

La Provincia trató de sellar un "acuerdo amplio" que incluyera beneficios por la renovación del contrato con el Nación como agente financiero. Ese contrato se vence en junio. Pero a la luz de los anuncios, el Banco Nación optó por conceder la refinanciación ahora y dejar para otro momento el contrato como agente financiero de la Provincia.

Al final de todo, el BNA le concedió al gobierno de Suarez otros seis meses de gracia y un nuevo plan de cuotas a cinco años. La deuda provincial ahora equivale, según las cuentas de la entidad financiera, a 13.864 millones de pesos.

No se firma todavía el contrato, pero si se firma, "sirve", reconoció esta noche el ministro Nieri.