Cristina despidió en las redes a una diputada que murió por covid

La diputada provincial y presidenta del Comité de la UCR de Catamarca, María Teresita Colombo, falleció hoy a los 64 años luego de haber permanecido algo más de dos semanas internada tras haberse contagiado de coronavirus.



La noticia fue confirmada por el propio gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, a través de las redes sociales, en las que anunció su decisión de disponer tres días de duelo en la provincia.



La vicepresidenta Cristina Fernández le dedicó unas palabras a Colombo y recordó que con la legisladora "compartió bancas" en la Convención Nacional Constituyente de 1994 y, desde 2001, en el Senado.



"Buena persona. Lamento su fallecimiento por COVID y le hago llegar mis condolencias a sus familiares y amigos", expresó Fernández de Kirchner desde su cuenta de Twitter.



Por su parte, Jalil publicó: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Marita Colombo y estamos a disposición de su familia y seres queridos en este momento. Marita fue, sin dudas, una de las grandes dirigentes radicales de los últimos 30 años. La comunidad catamarqueña pierde una representante invaluable".



En esta línea, el mandatario destacó sobre Colombo: "Siempre dispuesta al diálogo en el marco de cada proceso democrático, hoy me toca despedir no sólo a una política de principios, sino sobre todo a una amiga personal".



Colombo permanecía internada en el Hospital Monovalente Carlos Malbrán de Catamarca desde el pasado 20 de abril, cuando fue diagnosticada como Covid positivo, por lo que el pasado sábado 1 de mayo no pudo asistir al inicio de las 132 Asamblea Legislativa de la provincia.

La legisladora tenía 64 años y contaba con una extensa y reconocida trayectoria en política: entre 1991 y 1995 integró la Cámara de Senadores de Catamarca; fue presidenta provisional de dicho cuerpo en 1994. Ese mismo año integró la Convención Constituyente que reformó la Constitución Nacional, en representación de su provincia.



Entre 1995 y 1997 fue subsecretaria de Salud Pública de Catamarca, hasta que fue elegida diputada nacional por el Frente Cívico y Social local, cargo que ocupó hasta el 2001. Entre 1997 y 2001 también fue consejera federal del Consejo Nacional de la Mujer.



En las elecciones legislativas de 2001 fue elegida senadora nacional, integrando el bloque del Frente Cívico y Social de Catamarca. Por sorteo, le correspondió un mandato de dos años, pero fue reelecta en 2003 por un período de seis años, que finalizó en diciembre de 2009. Integró la comisión de Salud y Deporte como secretaria.



Desde 2015 integraba la Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca, con mandato hasta 2021.



"Estamos muy acongojados, Marita siempre se caracterizó por defender con hidalguía sus convicciones y eso marca el afecto y el respeto que nosotros sentimos por ella", reflexionó la titular de la Cámara de Diputados de Catamarca, Cecilia Guerrero.



Consideró que la muerte de Colombo constituye "una pérdida muy grande para la política de Catamarca, muy difícil de llenar".



"Como mujeres de la política queremos destacarla, homenajearla y decir a sus correligionarios que siempre la vamos a extrañar y la vamos a tener presente", concluyó.



Por su parte, diputado radical Víctor Luna señaló: "Nos duele el alma, nos duele enormemente".