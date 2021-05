"Cómo te brilla el flequillo", el nuevo spot de Horacio Rodríguez Larreta

"Cómo te brilla el flequillo", "tobogán de piojos", son algunos de los mensajes que recibe el jefe de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta y que usó en un mensaje que busca concientizar sobre el bullying y el acoso escolar.

Larreta grabó un video que publicó en Instagram en el marco del Día Internacional contra el Bullyng y el Acoso Escolar. El funcionario da a conocer algunos de los mensajes que recibe en relación a su calvicie, y si bien aclara que le resultan graciosos, pide que se repiensen algunas acciones y se charle con los hijos.

"En el #DíaInternacionalContraElBullying, reflexionemos, repensemos ciertas acciones, charlemos con nuestros hijos e hijas y prestemos atención a sus comportamientos. El cambio siempre empieza por casa", escribió el mandatario porteño en su cuenta de Instagram.

En un spot en el que se lo ve distendido y leyendo algunos de esos mensajes en su celular, Rodríguez Larreta va enumerando varios de los posteos, en su mayoría referidos a su calvicie. "La opinión que tengan sobre otra persona no la define, pero sí puede hacerle mucho daño", dice un lema graficado mientras lee los agravios. "Si no te gustaría sufrirlo, no se lo hagas a los demás", concluye el mensaje de concientización sobre un problema grave de la sociedad, publica Perfil.