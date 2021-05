Las dos exigencias del Club de París a Alberto Fernández y Martín Guzmán para prorrogar la deuda

Más allá de las buenas intenciones y los apoyos diplomáticos cosechados entre los principales líderes europeos, Argentina tiene una carrera contrarreloj para alcanzar el ansiado acuerdo con el Club de París que le permitiría al Gobierno de Alberto Fernández prorrogar el pago de 2.419 millones de dólares que debería cancelar antes del próximo 31 de mayo. Y para ello, los países integrantes del selecto grupo de acreedores exigen dos ítems fundamentales para avanzar con las negociaciones.

Descartado el uso de reservas internacionales del Banco Central para abonar la millonaria cuota, al Ejecutivo argentino no le queda otra que seguir estirando los plazos hasta conseguir un nuevo acuerdo con el Club de París, y si bien en la reunión que ayer mantuvo Fernández con Angela Merkel hubo un apoyo explícito de la canciller alemana, también quedó en claro que todo ello está condicionado a ciertos requisitos que el país deberá cumplir lo antes posible para evitar el default.

"¿Qué le pide el Club de París a la Argentina? Primero, un acuerdo con el FMI, lo cual todos sabemos que no va a pasar ahora. De todos modos, en los estatutos del Club existe la posibilidad de que se prorroguen los pagos siempre y cuando la Argentina tenga una carta de intención de acuerdo con el FMI", explicó la periodista Florencia Donovan en el programa El Diario de Leuco, del canal LN+.

Sin embargo, desde la diplomacia argentina "señalan que se está discutiendo cómo se mide esa intención, porque al mismo tiempo desde el Club están viendo mensajes contradictorios en el frente interno", apuntó la comunicadora en relación a las tensiones en el interior del Frente de Todos, que se vieron plasmadas con la polémica proclama del pasado 25 de mayo que fue difundida por el kirchnerismo.

Por su parte, la también comunicadora Cecilia Boufflet aportó una arista en el programa Somos Nosotros, de la misma emisora televisiva: "Para escribir esa carta de intención, el FMI pide la revisión de Artículo IV, que la Argentina no tiene desde 2017. Martín Guzmán y Alberto Fernández están de acuerdo, pero el kirchnerismo no quiere bajo ningún término".

También aparece otra exigencia más delicada a nivel geopolítico, indicó Donovan: "Los acreedores le remarcan a la Argentina que está acumulando dólares (más de US$ 2.000 millones en las últimas semanas) y que no está tratando a todos los acreedores de la misma manera, porque el Gobierno le sigue pagando a China".

Esto podría generarle problemas al Ejecutivo argentino. Cabe recordar que el segundo acreedor del Club de París es Japón, que mantiene un enfrentamiento histórico con China. Y solo habrá un acuerdo si hay unanimidad de todos los países acreedores. "Si renegociás con nosotros, renegociá con China también", habría sido el reclamo del Club.

En tanto, la Argentina se las verá muy complicada si no paga sin acuerdo, aclaró Donovan: "Después del lunes, tiene 60 días hasta efectivamente caer en default. Si después de ese plazo continúa sin pagar, la renegociación que hizo Axel Kicillof en 2014 establece que la deuda se duplicará por los punitorios, y pasará de US$ 2.400 millones actuales a US$ 4.100 millones".