Anses: reconocerán a las mujeres hasta 3 años de aportes por hijo

Más de 150.000 mujeres de entre 60 y 64 años podrán jubilarse gracias a que ANSES reconocerá a estas mujeres hasta 3 años de aportes por cada hijo que hayan tenido. De esta manera, unas 155.000 mujeres que no cuentan con los 30 años de aportes mínimos podrán jubilarse de inmediato.

La novedad forma parte del "Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado". "Más de 300.000 mujeres de entre 59 y 64 años tienen la edad para jubilarse, pero no pueden hacerlo porque no cumplen con los 30 años de servicios requeridos entre sus aportes registrados y los períodos que pueden reconocerse por la actual moratoria. Esto se debe a la informalidad, al desempleo y también a los años que estuvieron alejadas del mercado laboral por el embarazo, lactancia y cuidado de los hijos", explicaron desde Anses.

Dentro de este universo de mujeres, 155.000 están en condiciones de jubilarse de manera inmediata si se les reconoce los años que estuvieron fuera del mercado de trabajo por el cuidado de sus hijos o hijas.

Según consigna Clarín, el 44 % de las mujeres en edad jubilatoria (60 o más años) no puede acceder a un beneficio previsional, según los registros de Anses. El "Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Servicio por Tareas de Cuidado" busca compensar la brecha de años de aportes generada por las tareas de cuidado, reconociéndolas como períodos de servicio.

De esta manera, se combinan tres modalidades complementarias que permitirán el acceso inmediato a la jubilación a una parte de las actuales mujeres adultas mayores, muchas de las cuales, hoy no tienen ningún ingreso:

Un año de servicios previsionales por hijo/a para mujeres y personas gestantes con hijos/as nacidos/as vivos/as o adoptados siendo menores de edad.

y personas gestantes con hijos/as nacidos/as vivos/as o adoptados siendo menores de edad. A las mujeres que hayan sido titulares de AUH (y el niño o niña haya percibido este derecho por lo menos durante 12 meses) se les computarán dos años adicionales. Las madres que cobran la AUH por sus hijos suman 2,3 millones, el 94% del total de titulares sobre 4,4 millones de chicos y chicas. Son hogares que viven en condiciones de vulnerabilidad social.

que hayan sido titulares de AUH (y el niño o niña haya percibido este derecho por lo menos durante 12 meses) se les computarán dos años adicionales. Las madres que cobran la AUH por sus hijos suman 2,3 millones, el 94% del total de titulares sobre 4,4 millones de chicos y chicas. Son hogares que viven en condiciones de vulnerabilidad social. A las trabajadoras registradas que hayan hecho uso del período de licencia por maternidad y por excedencia, también se les reconocerá el mismo plazo a los fines de acceder al derecho a una jubilación.

"Con esta decisión, el Gobierno Nacional ampliará la cobertura de la seguridad social, reconociendo derechos y acompañando a cada una y cada uno de los argentinos, sobre todo a quienes más lo necesitan. Es también una reivindicación de una de las luchas históricas del movimiento de mujeres", completa el texto de Anses.