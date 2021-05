La interna inesperada: Vidal y Bullrich podrían competir en las PASO de la Ciudad de Buenos Aires

Esta semana de Fase 1 servirá para intentar bajar los decibeles en la tensión que se percibe entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri que tanto repercute en los armados electorales de Juntos por el Cambio en provincia de Buenos Aires y en la Capital. La crisis surge de los indicios de mudanza de María Eugenia Vidal a CABA para enfrentar a Patricia Bullrich en una PASO, escenario que se agudiza con el desembarco de Diego Santilli al territorio bonaerense para encabezar la lista de diputados nacionales.

“No quiero ser la Filmus de la provincia de Buenos Aires”, repite en privado la ex gobernadora, dando a entender que la quieren llevar a una nueva derrota que podría ponerle fin a su carrera política. Además no oculta su fastidio con el ex presidente. A Vidal le molesta que Macri quiera condicionar otra vez sus movimientos electorales como en 2019. Aparentemente ella prefiere preservarse en estos comicios legislativos y esperar al 23.

Rodríguez Larreta, su aliado y jefe político, entendió la resistencia de María Eugenia a jugar en territorio bonaerense y por eso está dispuesto a “sacrificar” a su funcionario con mayor expertise y volumen político. La candidatura de Santilli en PBA ya empieza a tomar mucha consistencia, pese a las resistencias de algunos sectores del PRO bonaerense. Y al mismo tiempo intenta convencer a Vidal para que compita con Bullrich, la figura que le quita el sueño al larretismo. Escenarios conflictivos en ambos distritos porque enojan al macrismo duro.

En la sede gubernamental de Uspallata aseguran que la ex gobernadora le está ganando 3 a 1 a la presidenta del PRO. Con esos números María Eugenia podría ir a las generales empoderada y lograr un triunfo tan contundente que quedaría posicionada para ser la sucesora de Rodríguez Larreta en el 23. Aunque en el entorno de Patricia y Mauricio consideran que esa interna no va a ser un paseo para Vidal. “Si no llegamos a un acuerdo para evitar la PASO, Macri se verá obligado a jugar por Pato”, agregan. La figura del ex presidente sigue siendo importante en el electorado porteño de JxC. No se puede subestimar su liderazgo, sobre todo en la base electoral más tradicional del PRO que se extiende por el corredor norte de la Ciudad.

Igualmente, el escenario de competencia es riesgoso para todos, aunque no son pocos los que consideran que podría tratarse de un plebiscito entre “halcones” y “palomas” que definiría de una vez por todas el liderazgo y la estrategia electoral del espacio que tiene las figuras mejores posicionadas de Juntos por el Cambio. Claro que a Martín Lousteau y a su socio Enrique Nosiglia no les causa ninguna gracia todas estas especulaciones donde no son tenidos en cuenta como socios de la coalición y además ellos aspiran a ser los sucesores naturales de Larreta.

Sin embargo, en el PRO porteño avanzan pensando en la PASO. En Uspallata se entusiasman con lograr seducir a Ricardo López Murphy para el segundo lugar después de Vidal. El espacio liberal parece haber entrado en crisis. Los allegados Bullrich apuestan a convencer a Javier Milei. Dos incorporaciones que le darían aún más volumen político a una competencia más atractiva que la de 2015 cuando Rodríguez Larreta arrasó con Gabriela Michetti, paradójicamente con el padrinazgo de Macri.

Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires es probable que JxC vaya también a una PASO, de no mediar un acuerdo entre Macri y Rodríguez Larreta, con varias listas. Una del larretismo encabezada por Santilli, otra con Jorge Macri y el Grupo Dorrego, también sumarían a José Luis Espert y la de Emilio Monzó y Gustavo Posse. Se desconoce aún la estrategia de la UCR bonaerense, va a depender de Facundo Manes, y la pata peronista con Joaquín De la Torre y Miguel Pichetto.