Restricciones: un asesor de Alberto Fernández reconoció cuál es su peor miedo

Uno de los principales asesores del presidente, Alberto Fernández, en lo que a la pandemia de coronavirus respecta, se expresó acerca de su mayor miedo de cara a las próximas medidas restrictivas que anunciará el Gobierno nacional.

Se trata de Luis Cámera, médico clínico y asesor presidencial, quien dio su visión acerca de lo que debería hacer el Gobierno para seguir enfrentando la segunda ola de covid y su creencia acerca de lo que puede llegar a pasar en el futuro cercano.

En diálogo con Radio Metro, el especialista expresó: "Hay que colocar un parate a esto. Analizamos medidas sencillas hasta esto. Hay que frenar la circulación de la gente y del virus. No hablamos de volver a fase 1, pero sí ajustar los puntos donde hubo problemas en estas restricciones".

"Hay que frenar. Le tengo miedo al comportamiento social. El problema no es cognitivo, sino que la gente no quiere hacer las medidas. Puede llegar a no respetarse", lamentó Cámera.

"El semáforo sanitario se debe aplicar en todos lados, de acuerdo al compromiso sanitario de cada distrito. Es un paso que muchas administraciones no hicieron y hoy estamos con muchos casos. Esto es clave. Esto implica tener un poco más de orden y coherencia en términos en político en cuanto a decisiones", recomendó el asesor presidencial

Por otra parte, y consultado sobre la polémica en torno a Showmatch y los protocolos utilizados, Cámera dijo que "es cierto que los protocolos se habrán cumplido, pero las imágenes generan confusión".

Sobre el final de la charla y respecto de la cantidad de testeos realizados, Cámera dijo que eso no le preocupa tanto, sino que: "Tenemos que tratar de que la gente no se contagie".