Lucas Ilardo salió a defender a José Luis Ramón y estalló Luis Petri

En que te has convertido @JoseLuisRamonOk, de Protectora a vocero de La Campora!

En Mendoza no hay vacunados vip, no se roban las vacunas, ni se falsean datos.

Mendoza con su Gobernador @rodysuarez es un ejemplo en el manejo de la pandemia. https://t.co/saxwh0NTnr pic.twitter.com/BahK7hpUj8