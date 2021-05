Hebe de Bonafini se hartó del presidente: "Pará la mano, Alberto"

En sus medidas, el Gobierno nacional, a cargo del presidente Alberto Fernández, oscila entre dos variantes para tomar decisiones: la desesperación y la improvisación. Sin consultar a nadie, el Presidente viene tomando mediadas que se contradicen con lo que horas o días antes había anunciado. Como ejemplo reciente: a su regreso de la gira por Europa, Alberto había dicho que no podría implementarse de nuevo una fase 1 en el territorio argentino. Hoy, paradógicamente, anunciará la implementación de un confinamiento estricto durante 9 días. En otras palabras, el regreso a la primera fase.

La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, salió al cruce por varios motivos, entre ellos porque compró un poco de carne y le costó un dineral. Ante esto, la dirigente arremetió contra el Presidente y cotejó la capacidad de alimentación de la población argentina con la del perro de Alberto, Dylan: “Ayer compré cuatro churrasquitos más chiquitos que la palma de mi mano. (...) ¡Mil pesos! Y 730 gramos de carne, mil pesos", expresó durante la ronda de los jueves, que actualmente se hace de manera virtual.

Aliados y afines al Gobierno comienzan a apuntarle a Alberto.

Además, agregó enfática: “Dylan seguramente que con eso no come ni una vez por día. Nunca me dijo cuánto gasta en darle de comer a Dylan, eh. Porque no le gusta comparar la cuenta, pero a mí me gustaría saber cuánto... Yo quiero que coma Dylan, no le quiero sacar la comida, pero me gustaría saber cuánto gasta”.

No fue sólo una comparación con la alimentación del "perro presidencial", también lo arrinconó con otros temas; por ejemplo, por la enorme capacidad que tiene el Presidente para decir una cosa y luego hacer otra, la falta de gestión para que los sectores populares y más vulnerables sigan acompañando la fórmula del Frente de Todos, la falta de operatividad para implementar medidas que no generen mayor polarización en los distintos actores políticos y económicos en Argentina.

"A mí me parece, señor Presidente, que usted está equivocado”, continuó diciendo Hebe en su discurso. Y siguió: "No nos mienta, no empiece como el macrismo, no da resultados mentir”.

Por otra parte, no se mostró reacia a las medidas que tomó Alberto de confinar a toda la población de nuevo, de hecho, le exigió mayor rigurosidad: “Más de 30 mil personas contagiadas y la cantidad de personas que murieron ayer no es para andar consultando. Me parece absurdo. Solamente las cifras me dicen que hay que cerrar todo si queremos salvar las vidas”.

También fue determinante al comparar las reacciones de ella durante el gobierno de Macri y la actual gestión. Al respecto, dijo: "Yo una vez dije ‘pará la mano, Macri’ y ahora voy a tener que decir ‘pará la mano, Alberto’”