Para Alberto Fernández "el tema de la carne se desmadró"

El presidente Alberto Fernández dialogó con Radio 10 y justificó el cierre temporal de las exportaciones de carne. El mandatario afirmó que "el tema de la carne se desmadró claramente" y defendió la medida que se tomó para bajar los precios. "El precio sube mes a mes sin justificativo. Tenemos que poner orden", esgrimió.

Entrevistado por el periodista Gustavo Sylvestre, el jefe del Ejecutivo remarcó que la apertura y la libertad favorecen solamente al que produce. "La apertura y la libertad no es verdad que favorece a los mercados, favorece al más poderoso, al que produce", sostuvo y puso como ejemplo un dato puntual del gobierno de Mauricio Macri.

"Entre 2015 y 2019 se le dio total apertura al sector, no aumentaron la cantidad de toneladas faenadas, no aumentaron la cantidad de cabezas de ganado. Lo único que aumentó fue el precio de la carne que pasó de $250.- a $800- el kilo de asado", aseveró.

En este sentido, dijo que en parte esto se debió a los precios internacionales y el "boom que fue el ingreso de China como demandante de carne" "El 75% de lo que se exporta va a China", señaló.

"El aumento de la demanda y de los precios internacionales generan una tensión en los precios internos que ya no se aguantan más. No podemos ver cómo crece el precio de la carne mes a mes sin justificativo. Sube el precio y baja el consumo. No es que el precio sube porque crece la demanda", advirtió el mandatario y dijo que es necesario poner orden

"Tenemos que poner orden en quienes exportan, tenemos que poner orden en el Mercado de Liniers, no es posible que se venda ahí carne de exportación porque tergiversan todos los precios", esgrimió. "Tenemos que terminar con los exportadores que exportan carne como si exportaran camisas. Hay que tener ciertos requisitos", adhirió.

"La charla con los exportadores fue muy correcta, fue en buen tono, ellos entienden el problema que hay pero no les gusta la solución", afirmó Fernández.