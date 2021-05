Lilita Carrió dio negativo pero está aislada por contacto estrecho

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, anunció este martes que permanece aislada, tras estar en contacto con una persona que dio positivo de coronavirus. De todas maneras, confirmó que fue hisopada y que su resultado dio negativo.

A pesar de este último, y tal como indica el protocolo, debe comenzar con el aislamiento preventivo.

Esta situación encuentra a la ex diputada en plena actividad política. Si bien en múltiples ocasiones anunció que se retiraba, actualmente es una activa dirigente dentro de Juntos por el Cambio y espera tener poder de decisión en los armados del espacio ante las elecciones legislativas.

Carrió, hace algunos días, había sorprendido al elogiar a la vacuna rusa contra el covid-19 Sputnik V, después de denunciar a Alberto Fernández por "envenenamiento" por la adquisición de estas dosis. “Es una buena vacuna, lo que yo rechazo es la dictadura de Vladimir Putin. Si llega una AstraZeneca me la pongo”, sostuvo en una entrevista desde su casa.

En una de sus últimas apariciones, también criticó al expresidente Mauricio Macri por su vacunación en Miami. "Si soy un líder de convicciones y de principios, no me puedo ir a vacunar a Miami", disparó la ex funcionaria.