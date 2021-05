Javier Milei estalló contra Alberto Fernández por sus "mentiras" sobre la inflación

El economista liberal Javier Milei estalló contra el presidente Alberto Fernández luego de la entrevista que concedió este domingo en la que el mandatario manifestó su preocupación por los aumentos desmedidos de precios que se produjeron en marzo y abril.

"Me preocupa mucho el aumento de los precios porque es inexplicable. Sinceramente no hay ninguna razón para explicar los aumentos de marzo y abril. Algunos han aprovechado el momento. Vengo muy decidido a poner orden. Esto tiene que parar", sostuvo Fernández en una entrevista con el canal C5N.

Milei tomó las declaraciones de Alberto y salió a refutarlas tratándolo de mentiroso. "@alferdez no mienta. Hay otro marco teórico que muy bien lo explica. No hace mucho usted lo usaba para explicar la inflación. Lo que sucede es que ahora no le gusta porque muestra que su gobierno es el culpable de la inflación. Deme el BCRA y verá como termino con la inflación", lo cruzó el referente liberal en su cuenta de Twitter.

El economista liberal también aprovechó para "pegarle" al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien acusó de victimizarse por las críticas que recibió por parte de José Luis Espert.

"Dejá el rol de víctima. Has sido un pésimo ministro de economía y ahora sos un espantoso gobernador. Lo que resulta verdaderamente agresivo es que te hayan tratado tan suavemente. Para putearte a vos con el diccionario actual no alcanza y habría que crear uno nuevo", arremetió Milei.

El gobernador bonaerense de había quejado de la "violencia" con la que Espert lo criticó el sábado a la noche en el programa de Juanita Viale. "Observo este fragmento de un programa de tv emitido ayer y no deja de sorprenderme el nivel de precariedad y violencia absolutamente descontrolado", se quejó Kicillof en su cuenta de Twitter.