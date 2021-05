Vidal eligió entre Cristina y Máximo y reveló un pedido de Macri

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal participó en un juego de preguntas y respuestas en el programa Verdad/Consecuencia, del canal TN, y en el marco de ese ambiente lúdico eligió a la vicepresidenta Cristina Fernández por sobre su hijo Máximo Kirchner como una figura política más “respetable”. También dudó si se aplicaría una vacuna contra el coronavirus en caso de viajar a Miami y volvió a repetir que aún no sabe si será candidata en las próximas elecciones.

En una suerte de ping-pong televisivo, la conductora Luciana Geuna le preguntó a Vidal si leyó en forma completa 'Primer tiempo', el libro del expresidente Mauricio Macri: “Sí, lo leí bastante rápido. Me interesaba conocer su mirada sobre los cuatro años de gestión, en forma escrita”.

El segundo interrogante fue si Vidal se vacunaría contra la covid-19 en un hipotético viaje a Miami, tal como hizo Macri recientemente en esa misma ciudad estadounidense: "No lo sé, es un dilema: por un lado, uno siente que lo mejor es esperar el turno en su país; por otro, estás yendo a otro país donde te ofrecen vacunas por todos lados y no le estás sacando una vacuna a un argentino. Es difícil de responder”.

A la hora de las preguntas picantes, Vidal fue más enfática. “A quién respetás más, ¿a Cristina o Máximo?”, le tiró Geuna. “Sin dudas, Cristina ha demostrado más pergaminos, mientras que Máximo es un dirigente que todavía no ha tenido la trayectoria de su madre”, contestó la exgobernadora.

Criterio similar utilizó Vidal ante la misma pregunta con el gobernador Axel Kicillof y su antecesor Daniel Scioli: “Elijo a Axel sin duda. Puedo no estar de acuerdo con muchas de sus decisiones, pero la Provincia de Scioli es una provincia a la que no hay que volver nunca más”.

En la entrevista además blanqueó un difícil pedido de Macri de cara a las elecciones. "Yo lo fui a escuchar en este proceso de decisión, que no es fácil para mí, porque si no ya la hubiera tomado, pero por supuesto que quiero escuchar a todos. Lo consulté, porque lo respeto, y él cree que lo mejor es que yo vaya a la provincia de Buenos Aires", contó

En otro tramo de la entrevista, la exgobernadora se sometió al juego de verdad - consecuencia con un planteo que involucraba a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien hoy disputa con Vidal cierto protagonismo en el armado de las listas electorales: “Si hay que elegir candidata en Ciudad para esta elección y solo hay dos opciones: Vidal y Bullrich ¿A quién elige?

“Si yo no me elijo a mí misma, soy un papelón. Obvio que elijo a Vidal”, señaló entre risas la dirigente macrista.

En ese sentido, Vidal insistió en remarcar su indefinición respecto a lo que hará para los comicios legislativos: “Todavía no decidí. El 24 de julio es el cierre de listas y hoy hay otras urgencias más importantes que si yo soy o no candidata. No me hago mucho cargo de las presiones de la política. Es posible que ni siquiera sea candidata”.