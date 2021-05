Alberto habló de Venezuela con un importante funcionario de EE.UU.

El presidente Alberto Fernández y el exsecretario de Estado de Estados Unidos y enviado especial de ese país para el Clima, John Kerry, coincidieron hoy en calificar como "muy buena" la reunión que mantuvieron hoy en Roma para abordar temas ambientales de interés común.



"Tuvimos una muy linda reunión, muy buena, abordamos los temas que nos preocupan a los dos como país, le expresé como algo muy auspicioso la reunión que organizó Estados Unidos hace poco sobre tema ambiental y le transmití que celebraba el regreso de Estados Unidos al Acuerdo de París, que era para mi muy tranquilizador", dijo el jefe de Estado en Roma al concluir su encuentro con Kerry.



El funcionario estadounidense calificó de "excelente" el encuentro con el Presidente, en el que precisó que se habló de "cambio climático" y de los "desafíos por enfrentar".



Asimismo, celebró que el mandatario argentino esté "muy interesado en empujar a otros países de la región hacia la discusión ambiental".



Estas declaraciones siguieron al encuentro que mantuvieron en Roma esta tarde, tras el que hablaron con la prensa.



El presidente Alberto Fernández detalló que el funcionario estadounidense le preguntó cuál era su vocación respecto a "trabajar juntos con América Latina", a lo que Fernández le expresó su predisposición para hacerlo.



"Me preguntó cuál era mi vocación para trabajar juntos con América Latina y le dije que contara conmigo para trabajar juntos", dijo, y adelantó que incluso hablaron de la "posibilidad de realizar un encuentro de la región con Estados Unidos".



"Le dije que yo con gusto ayudaba a promoverla y organizarla", señaló.



Si bien, el jefe de Estado reconoció que durante el encuentro se abordaron diferentes temas, aclaró que la reunión fue "centralmente sobre cambio climático".



El mandatario argentino relató a los periodistas que cubren la gira presidencial que le contó a Kerry lo conversado más temprano hoy con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.



"Le planteé que deberíamos repensar formas de financiamiento a países que abordan cambios climáticos y que eso también podía darse con países que son deudores y que en vez de dar recursos podrían bajar deuda", dijo y agregó que quedó planteada por él como "una discusión a emprender".



Respecto a la situación en Venezuela, Alberto Fernández relató que fue consultado por el funcionario en cuanto a la visión que tiene de lo que sucede en el país sudamericano, pero no dio detalles y dijo que le dio su "opinión" de lo que ve.



Sobre si le pidió a la titular del FMI que le escriba una carta al Club de París por Argentina, lo negó, e ironizó que "habría que preguntarle a los informantes de Bloomberg", que es la agencia que lanzó esa versión.



Argentina tiene que renegociar con el Club de París una deuda de 2,4 mil millones de dólares que vence este mes y con el FMI un crédito de 44.000 millones de dólares.



A modo de balance de su gira por Portugal, Francia, España e Italia, que concluye hoy, el mandatario dijo estar "muy contento" con el resultado de su viaje porque pudieron "alcanzar los objetivos planteados".



"Vengo muy contento, hemos podido alcanzar los objetivos que nos hemos planteado con la deuda y con muchos otros temas también. Me voy muy muy contento", dijo.



Alberto Fernández viajó a Europa acompañado de una comitiva para explicar cuál es la situación del país y de la deuda tomada por el anterior gobierno que debe ser pagada por la actual gestión, en el contexto de pandemia que afecta fundamentalmente a los sectores más vulnerables que necesitan asistencia, y al sistema sanitario que requiere también de inversión.



El encuentro con el funcionario estadounidense se realizó esta tarde en el hotel Regina de la capital italiana, donde se aloja Kerry.



Fernández estuvo acompañado en la entrevista por el canciller Felipe Solá y por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.



En tanto, Kerry estuvo acompañado por el embajador David H. Thorne y los especialistas en cambio climático, Jonathan Pershing, Kitty DiMartino, Jennifer Harhigh y la italiana Silvia Giovanazzi.



Mañana el papa Francisco recibirá en la Santa Sede a Kerry, informaron a Télam fuentes del Vaticano.



En cuanto a la renegociación de la deuda de Argentina con el FMI, uno de los temas centrales de la gira de Alberto Fernández, el funcionario estadounidense dejó claro que "no es estrictamente" su área, pero interpretó que el Presidente argentino tuvo "un muy buen encuentro con Kristalina Georgieva; que fue muy positivo" por lo que consideró que "eso es muy constructivo".



"Todos los países necesitan coordinar y cooperar para avanzar con el cambio climático; Argentina sin duda colabora", dijo respecto a lo que es su área.



En cuanto a Venezuela, asumió también que hablaron del tema y que Alberto Fernández le compartió "algunos pensamientos sobre la situación en este país".



La delegación argentina partirá a las 23 (18 en Argentina) desde el aeropuerto Leonardo Da Vinci de Fiumicino con destino a Buenos Aires. :