Un intendente se le plantó a Suarez y volvió a pedir restricciones

El intendente de San Rafael, Emir Félix, insistió con la necesidad de tomar medidas restrictivas su departamento y volvió a pedirle al gobernador Rodolfo Suarez que restrinja -entre otras cosas- las clases presenciales en el nivel secundario. Lo hizo a través de una carta en la cual le explica al mandatario provincial por qué está preocupado por la situación sanitaria de la comuna que conduce.

Entre las disposiciones que solicita Félix se destacan la virtualidad de clases en la secundaria, no obligatoriedad de asistencia en la primaria, extensión de compras por DNI a viernes, sábados y domingos y la suspensión de competencias de deportes de contacto. Hace más de una semana que el intendente insiste con esas medidas pero el gobernador no le dio lugar al pedido y ayer la ministra de Salud, Ana María Nadal, afirmó que la situación de San Rafael no es distinta a la del resto de la provincia.

Sin embargo, Félix aseguró que hay sanrafaelinos que tienen cuadros de neumonía bilateral pero debido a la alta ocupación de camas en el sistema sanitario están transitando esos cuadros en sus domicilios particulares con asistencia de oxigeno. A eso se suma el hecho de que el fin de semana falleció por covid el presidente del Concejo Deliberante, Ricardo Vergara.

Le respondí su carta al gobernador @rodysuarez y renové el pedido de más medidas que ayuden a bajar los contagios y el preocupante índice de fallecidos por Covid-19 en San Rafael.

Adjunto copia del escrito donde detallo la realidad sanitaria del Sur y el real presentismo escolar. pic.twitter.com/Ly4IAzveKf — Emir Félix (@emirfelixok) May 11, 2021

Para el jefe comunal esto acrecienta la posibilidad de que sus cuadros clínicos se agraven. Y a eso, Félix suma el hecho de que el propio Hospital Schestakow está atravesando problemas por la falta de recurso humano y de abastecimiento de oxígeno.

En este sentido, Félix aseguró que el 3 de mayo ya le había expresado al ministro de Gobierno Víctor Ibañez la necesidad de tomar medidas más estrictas en San Rafael. "Propuse medidas alternativas que no fueron tenidas en cuenta", recordó.

Entre otras cosas, ha solicitado que las clases en el nivel secundario sean virtuales y afirmó que aún en las condiciones actuales la asistencia de alumnos a las escuelas apenas llega al 20%. Por eso, también pidió que se deje a los padres elegir si quieren mandar a sus hijos a clases o que las tomen desde la virtualidad.

“A la falta de garantías que tienen los padres sobre la seguridad de sus hijos en las escuelas, se suma la angustia que les genera la no justificación de la inasistencia, además de no poder optar por la virtualidad”, añadió Félix.

Además, el intendente de San Rafael insistió para que se extienda a los días viernes, sábado y domingo las compras según número del DNI. Esa medida incompleta que rige solo hasta los jueves, no ha generado otro resultado que una alta concentración en supermercados y grandes comercios los fines de semana”, recalcó.

Actualmente las personas con documentos terminados en 1, 2, 3, 4 y 5 pueden realizar compras lunes y miércoles mientras que los DNI terminados en 6, 7, 8, 9 y 0 lo hacen martes y jueves. Para el resto de los días de la semana no existen restricciones y eso es justamente lo que Félix pide revisar.

Entiendo que su postura es de resguardar la economía: ninguna de las medidas que he solicitado afecta a la misma. Estoy convencido que, en la lucha contra el coronavirus, son claves las decisiones anticipadas por parte del Estado, para no ir detrás de hechos consumados que se traducen en más contagios y consecuentemente más muertes”, finalizó Félix.

Nadal desestimó el pedido

Ayer, en un acto realizado en el PAMI, la ministra de Salud Ana María Nadal desestimó la necesidad de tomar nuevas medidas en San Rafael.

"San Rafael está como el resto de la provincia: con una meseta alta con desaceleración de contagios. De igual manera, si vemos un aumento de caso y el frío como variable de ocupación, se irán sumando las restricciones necesarias. El comportamiento va a ser el mismo teniendo en cuenta que, hoy por hoy, no hay una condición distinta", esgrimió la ministra Ana María Nadal.

En ese mismo acto estaba presente la presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti, quien le pidió nuevamente al gobernador "que escuche al intendente". ""Así como nosotros le decimos a la nación como mendocinos que escuche el criterio que tenemos ¿por qué el Gobierno de la provincia no va a escuchar a un intendente que está preocupado por la situación de la pandemia en su territorio?", adhirió la senadora nacional.