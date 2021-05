Restricciones ¿si o no?: la pregunta que sobrevoló la asamblea legislativa

La asamblea legislativa del 2021 estuvo marcada por el DNU que ayer firmó Alberto Fernández. Incluso, el gobernador Rodolfo Suarez incluyó un párrafo en su discurso para aclarar que no definirá medidas ni anunciará cómo impacta en Mendoza el decreto nacional hasta no reunirse con los intendentes.

"A propósito, considerando que el último DNU del Poder Ejecutivo Nacional ha salido entre las últimas horas de ayer y las primeras de hoy, quiero decir que nos vamos a tomar el tiempo para analizar sus alcances con detenimiento junto con los intendentes, de manera que pronto comunicaremos cómo quedará Mendoza frente a lo que ordena la disposición Nacional", explicó Suarez.

Por su parte, la ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri admitió que aún se está analizando el decreto del DNU pero criticó la falta de ayuda nacional a los sectores afectados. “El gobierno nacional va a tener que pensar en fuertes ayudas si sigue planteando restricciones. Se plantean restricciones pero las ayudas no llegan”, manifestó.

Consultado sobre posibles restricciones el senador opositor Marcelo Romano aseguró que hace falta fijar un norte. "Vamos a acompañar la decisión que se tome. Necesitamos que se dejen de pelear los dos extremos de la grieta", manifestó y dijo que en el Valle de Uco hay dos hospitales que no tienen terapia intensiva". "El edificio está pero no tenemos ni el equipo ni el personal", manifestó con preocupación.

Mientras tanto, el diputado Mario Vadillo pidió "no hacer política a lo bruto con las restricciones". "No se puede cerrar todo. Hay escuelas que están perfectas y otras que no. Tienen que cerrar las que haga falta pero otras abiertas para quienes no tienen conectividad. No se puede cerrar para todos los estudiantes. El comercio ha demostrado que tiene protocolos y no se entiende que tengan que cerrar", subrayó.

Por su parte, el ministro de Gobierno Víctor Ibañez confirmó que están estudiando el DNU y que en las próximas se tomará una decisión sobre las medidas que regirán en Mendoza. Antes de ello, afirmó que Suarez dialogará con los intendentes de toda la provincia.