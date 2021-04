Alberto Fernández dijo que Cristina "es inocente y lo va a probar"

"A veces me dicen: ‘Lo único que quiere es que a Cristina no la condenen’. Cristina no me necesita porque Cristina es inocente y finalmente su inocencia la va a probar".

De esta manera, Alberto Fernández defendió a la Vicepresidenta de las causas judiciales en su contra, en una nota periodística en la que además criticó con dureza al Poder Judicial.

Fernández sostuvo que "las visitas de los jueces a Olivos" durante el gobierno de Mauricio Macri son de una "gravedad inusual" y consideró que en la Argentina se está viviendo "un proceso parecido al de (elexpresidente de Brasil Luiz Inácio) Lula da Silva y los Telegram entre (el exjuez Sergio) Moro y la fiscalía".



El Presidente sostuvo que los responsables de estos episodios en el país "primero deberían pedir perdón", e insistió en la necesidad de reformar la justicia para que "estas cosas no pasen nunca más en la Argentina".



Fernández se refirió así a las visitas que realizaron a Macri el presidente de la Cámara Federal de Casación, Gustavo Hornos, y el también camarista de Casación Mariano Borinsky, y a las reuniones en Olivos y Casa Rosada del fiscal federal Raúl Pleé.



El mandatario puntualizó que pretende que "jurídicamente se revise todo esto que pasó porque es siniestro en términos institucionales".



"Alguien alteró y ocultó nombres y, si lo hizo, es porque esa persona sabía que eso estaba mal. Eso es, además, una falsedad ideológica", explicó el Presidente en declaraciones a El Destape Radio.



"Si nosotros no reaccionamos ante la gravedad de lo que ha pasado, como sociedad estamos condenados a repetir esto", consideró el Presidente, y confesó que la Vicepresidenta "a veces" le dice que es "'naif' por creer en el derecho del país".



"Necesitamos jueces que no se presten a esto y, para eso, hay que cambiar las estructuras judiciales, en el caso de la justicia federal ampliando el número para que no sea eso un coto cerrado de 12 personas que puedan hacer lo que quieran", planteó.



Fuentes: Infobae y Télam