Una más y van: desde Chile volvieron a corregir a Cafiero por datos erróneos

Nuevamente, desde Chile debieron corregir los datos suministrados por un funcionario del Gobierno nacional. En este caso, el que "se equivocó" fue Santiago Cafiero, nada más ni nada menos que el jefe de Gabinete, quien habló sobre la campaña de vacunación en Argentina y al referirse al trunco acuerdo del país con Pfizer, utilizó al país vecino para realizar una comparación que terminó siendo falaz.

Cafiero esquivó la pregunta acerca de los motivos que imposibilitaron llegar a un acuerdo con la farmacéutica que realizó las pruebas de Fase III más grande en el país, y aseguró que Chile recibió una cifra errónea de dosis y que no le cumplieron el acuerdo.

“Fue lamentable no haber podido llegar a un acuerdo con la empresa, pero las vacunas de Pfizer en la región prácticamente no llegaron. A Chile llegaron 30.000 vacunas y por eso tuvo que salir a comprar de urgencia a la china Sinovac, porque Pfizer no cumplía los contratos”, dijo Cafiero.

De inmediato, desde Chile desmintieron esas cifras y aseguraron que el número es mucho mayor. El que lo corrigió fue Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, encargado de realizar las compras de las vacunas en Chile.

“Puedo precisar que con las 234.000 que llegan mañana a @NuevoPudahuel serán 1.886.625 dosis”, dijo Yañez en Twitter.