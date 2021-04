El Gobierno explicó qué pasará con los viajes al exterior

Tras el anuncio de nuevas restricciones realizado ayer por el presidente Alberto Fernández, la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, explicó en detalle qué pasará con los viajes al exterior.

"No hemos innovado al respecto. El Gobierno ya dijo que tiene las fronteras cerradas, la gente que sale al exterior sabe las dificultades que va a haber para regresar. No porque no se quiera que regresen, lejos de eso, pero que se sepa que nosotros tenemos que garantizar un regreso seguro que implique evitar que ingresen nuevas cepas", explicó la funcionaria en diálogo con la TV Pública.

Ibarra aclaró que los argentinos que ingresan en este momento al país lo hacen de forma segura. "Recibimos viajeros del exterior en lugares seguros, donde podemos hacer el PCR, cuidar los aislamientos y eso no se puede hacer masivamente, motivo por el cual hemos disminuido muchísimo las frecuencias de vuelos para regresar y saben quienes viajen que pueden tener demoras importantes para volver a la Argentina. El que sale, sale sabiendo esta situación", indicó la funcionaria.

Respecto de la circulación dentro del país, que el Presidente anunció que estará prohibida entre las 0 y las 6, Ibarra sostuvo que esa medida "se aplicará solamente para los lugares de alto riesgo".

"No es en todo el país, solo en zonas de alto riesgo. Las actividades cierran a las 23, trabajadores y trabajadoras que tienen que ir a un trabajo van a tener autorización para circular", agregó.

"Se ha visto en general que los lugares de mayor contagio es donde nos relajamos más, encontrándonos con amigos, amigas, compañeros en horarios nocturnos", agregó Ibarra.

Con respecto a las restricciones de reuniones en casas privadas, Ibarra sostuvo que, por el momento, esta medida implica que solo podría ir a su casa quien habita "salvo que haya asistencia de una persona". "Es solo por tres semanas, para parar los contagios. En principio nadie puede ir a la casa de otro, salvo excepciones", concluyó.