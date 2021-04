Con cortocircuitos con la oposición, se prorrogó la emergencia sanitaria

En una sesión en la que la oposición expresó su descontento por la negativa de la ministra de Salud, Ana María Nadal, de ir a la Legislatura, el oficialismo impuso su mayoría y aprobó la prórroga de la emergencia sanitaria. En concreto, el proyecto fue aprobado con 21 votos afirmativos, 3 negativos y 13 abstenciones.

La postura del Partido Justicialista fue abstenerse de votar para expresar su enojo la decisión de la funcionaria de no asistir a rendir cuentas. "La ministra ha tenido una semana complicada y sin dudas vendrá luego a la Legislatura", justificó el senador radical Lucas Quesada.

Más allá de esa situación, desde el peronismo aclararon que no están en contra de la prórroga de la emergencia sanitaria y que por ese motivo decidieron abstenerse de votar. "Le hemos dado innumerables herramientas para que el Gobernador gestione. Solicitamos que venga la ministra de Salud para que pueda hacer diferentes aportes y se nos dice que no. Hoy acá todos deberíamos estar votando a favor de esta prórroga. Este tema no es para cortarse el número. Basta con este tipo de manejos", lamentó el senador del Frente de Todos, Adolfo Bermejo.

En cuanto a otros partidos de la oposición, como el FIT, el PI y Ciudadanos por Mendoza, votaron de forma negativa.

De todas maneras, el oficialismo logró imponer su mayoría y no tuvo sobresaltos para conseguir darle media sanción a la prórroga de la emergencia sanitaria. La vigencia será por un año y fue tomada teniendo en cuenta el contexto actual por el que atraviesa la Provincia.