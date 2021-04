La polémica diputada Hebe Casado dio positivo de coronavirus

"Aquí poniendo a funcionar mi sistema inmune. Veremos cómo me va. Soy COVID +", escribió la legisladora del PRO, quien ha protagonizado varios conflictos por sus posteos en la red social. Aclaró además que, a pesar de que es médica, no se vacunó por considerar que no era "ético".