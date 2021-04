Martín Soria aseguró que un cargo clave en la Justicia está "acéfalo"

El ministro de Justicia, Martin Soria, aseguró hoy que "la falta de un procurador legitimado por elección del Presidente con acuerdo del Senado dejó al Ministerio Público Fiscal virtualmente acéfalo", condición que, juzgó, "no puede prolongarse más tiempo si queremos seguir implementando el sistema acusatorio en Argentina".



Al hablar ante un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Soria lamentó la ausencia de Juntos por el Cambio en la reunión de esta tarde convocada para tratar el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal y recordó que el macrismo había presentado una iniciativa en el 2017 para "acotar el mandato del procurador a cinco años".

El proyecto en cuestión ya tiene media sanción por parte del Senado.

Según publica Parlamentario, el ministro sostuvo que todos los presentes en el zoom comparten “el anhelo de rescatar al Ministerio Público Fiscal de la profunda crisis de legitimidad en la que hoy se encuentra. Crisis de legitimidad, que como vengo diciendo desde el mismo día que asumí como ministro de Justicia de la Nación se genera entre otras cosas, por cuestiones no menores por cierto, una muy singular particularidad que es el interino”, en referencia a Eduardo Casal.

Soria precisó en este sentido que “es el interinato del Procurador General de la Nación más largo de la historia de la que se tenga registro”.

Además detalló que “esa vacancia en el cargo del Procurador General que derivó en ese interinato y que ya se prolonga por más de tres años sin dudas generó una verdadera parálisis institucional de la Procuración General de la Nación y una falta de conducción que terminó repercutiendo sobre todo el resto del organismo, sobre todo el Ministerio Público Fiscal y sobre todo el sistema de justicia”.

También expresó que “este proyecto de ley de reforma que estamos analizando, que estamos debatiendo, no tiene que tener nombres propios”.

“No debe tenerlos, porque no se trata solamente de resolver un interinato, una vacancia, no se trata de resolver una situación actual dentro del Ministerio Público Fiscal o dentro del Ministerio Público de la Defensa, no se trata de hacer simples ‘parches’ por decirlo de alguna manera y volver a caer en una crisis de legitimidad o volver a caer en una nueva parálisis institucional dentro de algunos años más adelante”, agregó.

Con información de Télam.