El Gobierno desmiente a Rodríguez Larreta por el faltante de vacunas

Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación, se comunicó en las últimas horas con su par porteño, Fernán Quirós, a quien le hizo saber que "no hay ni un pedido ni un mail ni un aviso de CABA a ningún área de Nación planteando una supuesta falta de vacunas".



El llamado de Vizzotti a Quirós se dio tras que Horacio Rodríguez Larreta, dijera que la Ciudad "no tiene más vacunas" contra el covid-19 y que no podrá vacunar en las próximas 48 horas.



Vizzotti se comunicó con Fernán Quirós "y le hizo saber que no hay ni un pedido ni un mail ni un aviso de CABA a ningún área de Nación planteando una supuesta falta de vacunas", señalaron los voceros.

Siguen llegando vacunas.



Hoy fueron 384 mil dosis Sinopharm, el primero de tres envíos que sumarán en total un millón.



Ya contamos con 9.316.600 y se distribuyeron 8.701.508. pic.twitter.com/amDGsKYJY5 — Carla Vizzotti (@carlavizzotti) April 26, 2021

"Llamativamente se olvidaron de hacer las cosas como se hacen siempre", remarcaron, y aclararon que la Nación "garantiza la continuidad del Plan de Vacunación en CABA con la distribución de más dosis en los próximos días".



En su habitual reunión quincenal de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JXC) escucharon de boca de Rodríguez Larreta que la Ciudad "no tiene más vacunas" contra el covid-19, y espera un nuevo envío desde Nación.