Sergio Massa se despidió de Mario Meoni con una sentida carta

Sergio Massa se despidió este sábado del ministro de Transporte, Mario Meoni, con una sentida carta que publicó en sus redes sociales, en la que recordó "aquellas horas que, de chiquitos, vos por la UCR y yo por el PJ esperábamos sesiones en la Legislatura".



"Querido amigo: Ya no estás. El destino te jugó una mala pasada. Pero andá tranquilo. Vi a Laura entera y a tus amigos al lado de ella", escribió Massa.

El legislador, señaló: "Vi a los melli repitiendo tus frases, siempre optimistas respecto a lo que vendrá" y sostuvo que "a los tres les dije que voy a estar como vos estuviste a mi lado".



"Recordando aquellas horas que, de chiquitos, vos por la UCR yo por el PJ esperábamos sesiones en la Legislatura siendo los más jovencitos en ese 2000 bravo", recordó.





Asimismo, manifestó: "Quedate tranquilo, voy a acompañar a los tuyos como vos me acompañaste en cada una que encaramos. Batallas ganadas, batallas perdidas. Siempre amigos".



"Vi a Junín en la calle llorándote. Podés sentir orgullo. Vi a tu Sarmiento despedirte. Ese Sarmiento del que me hiciste poner la bufanda. Un día de frío", manifestó Massa.



En otra parte de la carta, el diputado dijo: "Vi respeto. Conmoción. Dolor" y añadió: "vi, sobre todo, gratitud. La vi en el Presidente y tus compañeros de gabinete porque brillaste. La vi en nuestros compañeros del FR. Que lloran que ya no estará tu firmeza y humildad".





"La vi en los ojos de esa piba que, en una esquina de tu Junín, en el cortejo me gritó llorando: 'se fue uno de los buenos'", sostuvo.



Massa agregó: "Voy en la ruta. Esa que te jugó la mala pasada y sólo me sale llorar y decirte: gracias amigo. Fuiste de los leales como amigo de verdad. De los buenos amigos en las malas y de los silenciosos en las buenas".



"Chau Mario Andrés, te manda un beso Sergio Tomás", finalizó Massa la carta, que firmó como "tu amigo".