Piden no utilizar el transporte público para ir a hisoparse

Cada vez son más los mendocinos que acuden a hisoparse por distintos síntomas o contacto estrecho. Esto enciende preocupación porque algunas de esas personas llegan a los lugares de hisopado utilizando el transporte público. Al ser consultado al respecto el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, volvió a pedir responsabilidad a la ciudadanía.

"Cuando uno tiene síntomas y tiene dudas de que puede tener coronavirus no se tiene que subir al colectivo", subrayó pero al mismo tiempo reconoció que por día se realizan 450 mil transacciones y estas situaciones pueden llegar a darse.

"Por eso es importante extremar los cuidados y ser conscientes de que si uno se está yendo a hisopar en colectivo teniendo síntomas, está exponiendo a muchísimas personas", manifestó en MDZ Radio.

"Por más esfuerzo del Estado, la policía, los controles, si no somos conscientes cada uno de la situación que estamos viviendo y que le estamos haciendo vivir a otras personas, es imposible mantener la situación de apertura en general y del transporte en particular", manifestó apelando a la responsabilidad individual.

"Por mas esfuerzo del estado y medidas, si no tomamos conciencia que debemos ser muy cuidadosos, no vamos a poder detener el virus. Si alguien con síntomas se sube a un colectivo para ir a hisoparse no está teniendo la conciencia social para evitar que se propague", subrayó.

Por otro lado, se refirió a las medidas que se han tomado para minimizar la posibilidad de contagio en colectivos, que van desde escalonar los horarios de actividades económicas para evitar horas picos, a señalizar las ventanas que tienen que estar abiertas de forma obligatoria en los micros.

Además, Mema adhirió que se han intensificado las tareas de desinfección de las unidades sobre todo durante los recorridos. Es decir, además de desinfectar las unidades antes de cada salida y cuando regresan al control, se hacen desinfecciones entre cada vuelta.