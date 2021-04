Horario escalonado en Mendoza ¿qué pasará con el transporte público?

"Desde el Gobierno de Mendoza hemos dispuesto que el ingreso de los empleados estatales sea, a partir del lunes próximo, a las 9 hs. Sugerimos que el horario de apertura del comercio en el Gran Mendoza sea a partir de las 10 hs". Así anunciaba el Gobernador Rodolfo Suarez la medida tomada desde el Ejecutivo esta mañana.

El fin único de esta disposición es evitar aglomeraciones en el uso de transporte público. Además, se informó que aumentarán las frecuencias en horas pico.

En MDZ Radio, dialogó Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos, quien explicó las medidas tomadas desde gobernación: "Mendoza es la única provincia que mantiene el servicio de transporte público desde el año pasado. Esto se decidió así para acompañar a las actividades que están funcionando y utilizan el transporte y no solo para los esenciales".

Para Mema, uno de los problemas principales que se plantea con el servicio de colectivos es la famosa "hora pico". Frente a esta situación detalló: "La idea es que, para mantener el sistema funcionando, se trabaje en el escalonamiento horario, es decir, mismos colectivos pero la gente en diferentes horarios".

"Hoy las escuelas tienen un horario escalonado para que no se junten los chicos que entran con los que salen. Nosotros vamos a implementar que la administración entre a las 9 y no a las 8. Si se suman las otras reparticiones, además de los comercios, nos permitirá que el uso de transporte no tenga picos y que viajen menos personas, pero que todos usen el transporte", explicó.

Más allá de esta iniciativa, dentro del transporte público hay una realidad y es que no se puede respetar la distancia social. Actualmente los colectivos intentan ir al 65 % de su capacidad, eso significa todos los asientos ocupados y 20 pasajeros parados.

El secretario expresó: "La solución es que los usuarios tomen medidas también para no generar propagación del virus. La realidad es que tampoco hemos tenido focos de contagios arriba de los colectivos y esto es porque hubo conciencia a la hora de utilizar el colectivo, entonces se toman medidas extras. Hay 400 mil mendocinos que por día usan el transporte público".

Frente a esta segunda ola, el uso del transporte trae un nuevo protocolo: ventanillas abiertas. Si bien esa medida se implementa desde un comienzo de la pandemia, ahora el cristal irá con una marca para que no se pueda cerrar.

Desde Servicios Públicos están evaluando trabar las ventanillas o sacarles el vidrio para que permanezcan siempre abierta.

