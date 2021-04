El personal de salud estalló contra Alberto Fernández por decir que "se relajaron"

En su discurso del miércoles a la noche, el presidente Alberto Fernández criticó a la sociedad argentina por "relajarse" y dejar de lado los cuidados para combatir la pandemia del coronavirus.

El mandatario también se refirió al personal sanitario y destacó que se "relajaron" y que comenzaron a atender cirugías y afecciones que "no eran urgentes", lo cual contribuyó a aumentar la ocupación de las camas de terapia intensiva.

Las palabras del presidente cayeron muy mal en el personal sanitario, que salió a responder en duros términos la "acusación" del presidente. En pocas horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de personal de salud destacando el arduo trabajo que vienen realizando durante la pandemia.

"El viernes relajadísimo le saqué un tumor de timo (por delante del corazón) de 10 cm de diámetro a un paciente por videotoracoscopía bilateral. Se fue de alta el martes. Al parecer saturé el sistema de salud. Perdóneme por relajarme tanto", ironizó un cirujano llamado Alejandro en su cuenta de Twitter.

"Como se me ocurrió relajarme??? Atendiendo traumatismos graves por piedrazos, operando ojos perforados, párpados destruidos por mordeduras de perros etc. etc. Perdón. Mala mía", agregó otro médico enojado con las palabras del presidente.

"A mis pacientes con epilepsia, Parkinson, Alzheimer, ACV, esclerosis múltiple, secuelados por traumatismo de cráneo... les pido disculpas por la BURRADA inhumana que dijo @alferdez, si relajarme es estar a disposición de Uds, quédense tranquilos que me van a encontrar relajado", se sumó otro médico.

"Que falta de respeto tan grande decir que el sistema de salud se relajó Llevo un año intubando y ventilando pacientes Covid Los relajados fueron vos y tu gobierno de científicos, que no tomaron una sola medida conducente en más de un año Eso sí, se vacunaron ustedes primero", añadió otro médico indignado.

"La salud no puede esperar, los médicos no se relajaron, @alferdez. Hubo gente que murió de otras patologías por no haberse ido a atender. Hay médicos muertos por esta pandemia. Salí a pedir disculpas", cuestionó a Fernández otra usuaria.

"El sistema de salud se relajó tanto que me operó y me salvó.. gracias a mis médicos que se relajaron tanto... gracias por salvarme la vida... a mi que no soy importante para el gobierno...", agradeció otra usuaria.