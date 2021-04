Durísima reacción de un gremio provincial contra Alberto Fernández

La secretaria general del gremio de los profesionales de la salud (AMProS), María Isabel Del Pópolo, salió al cruce de las afirmaciones del presidente Alberto Fernández respecto de la "relajación" del personal de la salud.

“El presidente de la Nación desnuda con sus dichos un profundo desconocimiento sobre el trabajo de los profesionales de la salud y gratuitamente está desmereciendo ese trabajo realizado con los escasos recursos que brinda su propia administración”, aseguró Del Pópolo.

Y agregó: “Es una pena, hace poco tiempo el presidente felicitaba a los médicos y ahora está degradándolos y poniéndolos en posición indigna frente a su trabajo”.

Además, Del Pópolo afirmó: “Han sido los médicos, los enfermeros y todo el personal de salud los que han mantenido en alto a este pobre sistema de salud"

Y remató: "Creo que el presidente tiene que recapacitar y pedir disculpas por sus dichos. Alberto Fernández no estaría vivo si un médico no hubiese trabajado al lado suyo. Y no todos los argentinos tienen la suerte del presidente de tener un médico a disposición, porque a muchos argentinos se los mandó a morir en su casa, sin atención por la falta de camas en el sector público y privado".

Hoy Fernández, en una entrevista, buscó aclarar que "de ningún modo" habló de "relajamiento de los médicos" sino de algunas clínicas.