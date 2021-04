El gobierno de Kicillof insiste con aplicar "medidas más estrictas"

La ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García, planteó hoy la necesidad de mayores medidas restrictivas ante el "alarmante" aumento de casos de coronavirus en el conurbano bonaerense, aunque advirtió que "de nada serviría que las tomara por su cuenta" la provincia si no las adopta también la Ciudad de Buenos Aires.



"Ya hace varios días que estamos pidiendo y sugiriendo medidas restrictivas porque los 14 mil casos de ayer en la provincia de Buenos Aires son más que alarmantes, sobre todo porque están ubicados en el conurbano que es parte del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) junto con la Ciudad de Buenos Aires", dijo la funcionaria en declaraciones a Radio 10.



Advirtió que, debido a que la provincia y la ciudad forman parte del AMBA y que solo las separa la avenida General Paz, las decisiones deben ser "de orden federal" porque "de nada serviría que la provincia tomara medidas por su cuenta cuando en verdad de Capital Federal nos separa la General Paz".



La ministra de Gobierno bonaerense lamentó la postura del gobierno de Ciudad de Buenos Aires, contraria a mayores medidas restrictivas y sostuvo que "sin ánimo de confrontar", tienen "una enorme preocupación" porque el sistema sanitario "está muy al límite" en la provincia y también en la Capital Federal, y reflexionó que esa realidad es algo que "deben reconocer" las autoridades porteñas.



"Tenemos todos los prestadores de salud público y privado al límite y, aunque digan que se están reprogramando las cirugías y tratando de liberar las camas no covid para ocuparlas, lo que es verdad es que por cama que se libera, ingresan 3 o cuatro pacientes", graficó la ministra, al tiempo que analizó que "tampoco alcanzaría esa estrategia".



La funcionaria insistió en advertir que la Argentina se encuentra "en pleno rebrote" del coronavirus, en lo que constituye "una segunda ola" de contagios, con "dos cepas que no estaban contempladas" y que están "circulando comunitariamente".



"El sistema sanitario tiene un limite", dijo García, y explicó que no se trata solo de la cantidad de camas, sino también del "personal sanitario que debe responder" ante una situación de desborde que ya viene advirtiendo la Sociedad de Terapia Intensiva.



"Hay que ser plenamente conscientes, algunos municipios de la provincia que tienen crecimiento de casos de covid-19 ya han tomado medidas más restrictivas", dijo la funcionaria y recordó que " la provincia de Buenos Aires ya tiene medidas restrictivas" pero recordó que estas tienen que ser "consensuadas" porque no se puede "tomar medidas independientes".



"Hay muchas cosas en las que el Gobierno Nacional no tiene injerencia o es difícil que llegue", destacó García.



La funcionaria adelantó que el gobernador, Axel Kicillof, tiene prevista una reunión con los intendentes y consideró que "para este fin de semana" ya debería haber "nuevas medidas", a lo que agregó que el criterio es "sostener siempre la posición más prudente y la más lógica" para cuidar a todos los bonaerenses.