La DGE reveló el porcentaje de cursos que cerraron por el rebrote

Las clases del nivel secundario en la escuela Tomas Godoy Cruz serán virtuales hasta el 25 de abril. La decisión se tomó en base a la cantidad de contagios entre directivos y docentes del establecimiento pero no se trata del único establecimiento educativo que ha tenido que tomar una resolución de esas características. Sin embargo, desde la DGE aclaran que solamente representan un 1% de los agrupamientos educativos que funcionan en la provincia y remarcan que la presencialidad no está en riesgo y que las escuelas son seguras.

Específicamente, sostienen que en Mendoza son más de 2600 las escuelas y que de ese porcentaje un 1% han tenido que tomar medidas de cierre por contagios. Para las autoridades provinciales, esto demuestra que las escuelas son seguras y que no son un foco de contagio. Esto no quita que puedan haber situaciones puntuales que provoquen esos brotes en una decena de establecimientos.

Además, en un comunicado aclararon que el cierre es solo en la secundaria mientras que el nivel primario e inicial siguen trabajando como lo venían haciendo. "La Dirección General de Escuelas junto a las autoridades de la escuela Normal Tomás Godoy Cruz comunican que se están desarrollando con normalidad las clases presenciales tanto en la Primaria 9-030 como en el Nivel Inicial 9-031", informaron.

Desde el SUTE insisten con la necesidad de suspender las clases presenciales de forma temporal pero para la DGE eso no es una opción. No solo porque aseguran que no es necesario hacerlo, sino porque entienden que la presencialidad es fundamental para miles de estudiantes de la provincia.

Incluso, a pesar de las diferencias políticas que existen con el gobierno nacional, la defensa de la presencialidad en las escuelas es algo que se sostiene tanto en Mendoza como en el resto del país. Así lo ha expresado públicamente el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y la directiva es sostener las escuelas abiertas la mayor cantidad de tiempo posible. O mejor dicho, no cerrarlas.

"En las escuelas, como en aquellos lugares donde se logra cumplir con los protocolos, hay bajo riesgo de contagio, lo demuestra la evidencia", manifestó Trotta. "Todos los ministros de Educación sostienen esta misma mirada; si hay que restringir, que sean las demás actividades", subrayó.

De todas maneras, las autoridades educativas son conscientes que esto dependerá de la situación sanitaria y que la virtualidad es una posibilidad. Pero aseguran que debe ser la última opción.

Por eso, desde la DGE entienden que el de la escuela Tomás Godoy Cruz y el del 1% de los agrupamientos educativos y debe tomarse como un caso aislado y no como la generalidad.