El diputado de Juntos por el Cambio que busca resolver el misterio de las negociaciones con Pfizer

En el programa televisivo Odisea Argentina, el diputado Nacional José Cano de Juntos por el Cambio reveló pistas sobre los motivos por los cuales el Estado Nacional no llegó a un acuerdo para adquirir dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Allí, el congresista tucumano cuestionó el accionar del ejecutivo nacional y despertó aún más dudas acerca de lo que rodea al intento fallido de compra de la vacuna norteamericana.

Durante el conversatorio entre el diputado y el periodista Carlos Pagni, las primeras declaraciones del legislador fueron meramente críticas hacia Alberto Fernández. “El Gobierno genera incertidumbre con metas incumplidas y con anuncios que, por diversas circunstancias, no se llegan a ejecutar. Arrancamos en febrero del año pasado pensando que el problema en Argentina era el dengue. Después nos dimos la cara contra la pandemia y se tomaron medidas apresuradas”, dijo a modo de introducción.

“En la pandemia hubo medidas absolutamente irracionales”

Ya adentrado en lo que respecta a la vacuna Pfizer y la polémica a su alrededor, el funcionario declaró: “Hubo países, como Perú, que en septiembre ya tenían un acuerdo firmado con Pfizer. Hasta el día de hoy en Argentina no han explicado cuál fue el motivo por el que no se llegó a un acuerdo. Si uno ve el contrato de Perú, este es muy similar al que hemos firmado con el resto de los países”.

[AHORA] uD83DuDCFA Estamos en un momento de pico de contagios con la menor cantidad de personas inmunizadas y con el escándalo del Vacunatorio VIP. pic.twitter.com/kzRyNaQWhn — José Cano (@JCanoOK) April 13, 2021

Con un poco de misterio en sus palabras, agregó: “Mientras se estaba negociando con Pfizer, hubo un viaje a Rusia de la actual ministra de Salud, Carla Vizzotti, con una politóloga que asesoraba al Presidente. Casualmente viajaron en esa delegación directivos del HLB Pharma Group, un laboratorio que estaba preinscripto para representar a la vacuna Sputnik V en Argentina y que tiene, además, tiene relaciones bastante carnales con un sector del kirchnerismo. Nunca hubo explicaciones de por qué viajaron”.

Ante lo dicho, Pagni decidió recapitular los testimonios brindados. Por lo tanto, Cano repitió su afirmación acerca de lo que, por el momento, no se conoce sobre las negociaciones fallidas. “Todo esto quiere decir que la incertidumbre la genera el Gobierno cuando no explica por qué no se acordó con Pfizer. Nunca se terminó de explicar lo relacionado a ‘negligencia’, dijo en torno al enigma que rodea al contrato acordado con Pfizer que, según argumentan fuentes del Gobierno, poseía “cláusulas abusivas”.

“¿El gobierno contrató 54 millones de dosis?”, preguntó Pagni. Sin titubear, la respuesta de Cano fue que “desde Nación primero dijeron 30 millones, después se instaló el debate de si íbamos a tener 10 millones o 20 millones de vacunados en marzo. Todo esto lo dijeron sustentados en ese contrato”.

[AHORA] uD83DuDCFA La Ley que votamos en el Congreso habilita a que las provincias compren vacunas pero Ginés en su momento dijo que la centralidad era del Estado. — José Cano (@JCanoOK) April 13, 2021

Y agregó: “Teníamos una posición dominante en la negociación con Pfizer. Cuando se empezó el proceso, curiosamente Ginés no estuvo en la reunión. Pfizer debía negociar con una funcionaria que tenía vínculo con un laboratorio asociado a AstraZeneca”.

En tanto a la palabra “negligencia”, un término protagonista en el misterio relacionado a Pfizer y el Gobierno argentino, Cano dijo: “Ginés González García y el Presidente nunca dieron las explicaciones que tenían que dar. El Gobierno apostó a dos laboratorios y le fue mal.