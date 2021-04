María Eugenia Vidal rompió el silencio: "Voy a hacer campaña de los dos lados de la General Paz"

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal rompió el silencio y anticipó que recién definirá si será candidata tras la presentación de su libro. "No tengo plazos. El tiempo no me apura porque hay candidatos en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia también", aseguró en diálogo con Infobae.

El libro 'Mi Camino', que editó Pengüin Random House, será presentado el miércoles próximo y significará el regreso de Vidal a la actividad pública tras 16 meses de bajo perfil.

"Voy a hacer campaña en los dos lados de la General Paz, sea o no sea candidata. Es lo único que puedo decir", anticipó Vidal al ser consultada por si participará en las elecciones legislativas de este año.

"El libro no se iba a llamar Mi Camino, iba a ser Lo que aprendí, porque en este tiempo analizó lo que pasó y entiende que aprendió de la derrota, en algunas cosas en las que se equivocó. Más grave que equivocarse es no aprender", aseguraron sus colaboradores más cercanos en diálogo con Infobae.

Tanto Mauricio Macri como Horacio Rodríguez Larreta esperan la decisión de Vidal para desplegar estrategias y mover sus fichas. Lo mismo el radicalismo bonaerense, revitalizado por unas internas competitivas que desempolvaron los engranajes del aparato partidario; y Elisa "Lilita" Carrió, que un día dice que será candidata, al otro lo desmiente y al siguiente se vuelve a poner en carrera.

"Puedo hacer críticas duras, firmes, sin necesidad de insultar y faltar el respeto. Esto se ve ahora tanto en el oficialismo como en la oposición y no sirve. La sociedad mira eso y entiende que no se la está cuidando cuando hay mucho miedo, cuando la gente tiene un familiar cercano o un conocido que se enfermó de coronavirus que la pasó mal o que falleció. No está bien", asegura Vidal entre sus íntimos.

"Antes creía que con un liderazgo con convicción de buenas ideas, compromiso, equipo y un plan de acción ya alcanzaba. Ahora entiendo que con eso no alcanza. Se necesita del apoyo de la gente, no sólo de los que te votaron, sino también de los que no te votaron porque la transformación que necesita el país es tan grande que sólo con los tuyos no podés. Se requiere de acuerdos con la oposición. Hoy, de hecho, el Gobierno actúa sin tener en cuenta al 40% de la gente que votó a Juntos por el Cambio", explicó Vidal en la intimidad.