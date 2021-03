Restringirán la salida de turistas hacia zonas de alta circulación de coronavirus

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, anticipó que el Gobierno nacional implementará nuevas medidas para evitar contagios de coronavirus, como restringir la salida de turistas hacia zonas de fuerte circulación de las variantes más peligrosas y establecer cuarentena para unos 7 mil viajantes que deben regresar a la Argentina desde esos destinos.



"Hay crecimiento de casos en el mundo y la OMS vincula esto a la aparición de nuevas cepas y variantes. A nivel regional, hay un foco en Brasil; la variante Manaos que se extiende en todo el territorio", precisó el funcionario durante una conferencia de prensa que encabezó en La Plata junto al jefe de Gabinete, Carlos Bianco.



Gollan sostuvo que "hasta el momento, no hay circulación comunitaria de ninguna de esas variantes en Argentina, pero hay preocupación porque en Chile, Paraguay y Uruguay los casos están aumentando".



"Existe preocupación por tres variantes: la sudafricana -que no circula comunitariamente en la región-, la inglesa -sobre la que hubo 5 detecciones en nuestro país-, y la manaos -esa está muy extendida en Sudamérica; Brasil y países aledaños, pero en Argentina se contuvieron los casos", precisó.



En ese marco, planteó que "hay 7 mil turistas que tienen que regresar al país desde estos lugares" y añadió que "por lo tanto, en el decreto que hay que cambiar el día 12 (de marzo) respecto de las medidas que se toman para afrontar la pandemia, se tomará la decisión de restringir fuertemente la salida de nuevos turistas hacia las zonas de circulación del virus".



Gollan adelantó que "quienes regresen, tendrán un sistema de cuarentena" y agregó que aún se está estableciendo con qué modalidad será.



"Cada provincia podrá usar metodologías mixtas, pero la idea es que haya control muy fuerte de estas personas: que cumplan diez días de cuarentena y tengan un alta con PCR o 14 días de cuarentena para evitar que se disperse el virus en el país", aseveró.



El ministro sostuvo que en la provincia después de 6 semanas de caídas de casos, se detuvo el ritmo de descenso y se registró la semana pasada un "empate" respecto de la anterior.



"Después del segundo rebrote -entre el 4 y 10 de enero- con 4.510 casos, descendimos a 2.562 en la última semana de febrero, y en la primera de marzo hubo 28 casos más", graficó.



Para el ministro es "preocupante que en esta época se esté deteniendo el ritmo de caída de casos" porque si no logra frenarse esa tendencia se partirá "de un piso más alto cuando empiece el frío".



Y concluyó: "Esperamos tener vacunado a un alto porcentaje de la población de riesgo antes de que empiece el frío".